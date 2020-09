Mit einem neuen Modus wartet die österreichische Volleyball-Elite in dieser Saison auf. Die drei Spitzenteams URW Waldviertel, Serienmeister Aich/Dob sowie Graz werden an dem Mitte Oktober startenden AVL-Grunddurchgang nicht teilnehmen, sondern sind fix für die neue „Superliga“ qualifiziert. Der vierte Teilnehmer dafür wird eben im Grunddurchgang ermittelt.

Titelentscheid im K.o-Modus

Danach matchen sich diese vier Mannschaften in Hin- und Rückspiel um die Plätze eins bis vier, während der Liga-Rest in einem eigenen Play-off die Ränge fünf bis acht ausspielt. Ist das Geschehen, geht‘s in einem K.o.-Modus (mit Hin- und Rückspiel), also quasi einer Art Viertelfinale, weiter, spielt der Erste gegen den Achten, der Zweite gegen den Siebenten und so weiter.

„Wir sind im ständigen Kontakt mit dem Verband und den Behörden, werden uns nach allen Vorgaben richten.“ Werner Hahn, URW-Manager

„Ein ganz interessanter Modus“, freut sich URW-Manager Werner Hahn. Der Umfang der Spiele soll sich deswegen aber nicht gravierend ändern. An der MEVZA nehmen nach aktuellem Stand der Dinge acht Teams teil, dazu kommt der Europacup. Diesmal ist zudem auch wieder der österreichische Cup für die „Einsermannschaften“, also für Teams mit Legionäre geöffnet.

Viel Organisatorisches vor Start

Den Startschuss legen die Nordmänner in der MEVZA Mitte Oktober hin. Bis dahin gibt‘s aufgrund der Coronakrise vor allem organisatorisch viel zu tun. „Wir sind im ständigen Kontakt mit dem Verband und den Behörden, werden uns nach allen Vorgaben richten“, weiß Hahn um die Brisanz. „Der Sport trägt eine große Verantwortung, dass alles gut abläuft.“

In der Zwettler Sporthalle wird streng nach den Richtlinien gearbeitet. Das Ticket-System soll elektronisch werden, Sitzplätze gibt‘s nur noch zugewiesene. Dazu sollen auf jeder Breitseite Zusatztribünen aufgestellt werden. Die Spieler müssen regelmäßig getestet werden.

„Die Mannschaft lebt schon in der Halle“, lacht Hahn. Mittlerweile wird sogar schon das Mittagessen des Herz-Kreislaufzentrums in die Halle geliefert.