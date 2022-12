Union Waldviertel: „So eine Phase hatten wir voriges Jahr nicht“

Werbung

Zwischenzeitlich schaute es wieder schlecht aus, letztlich drehte die Union Waldviertel am Samstag daheim gegen Sokol/ Post SV Wien einen 1:2-Satzrückstand aber noch um und feierte den ersten Sieg in der AVL seit Amstetten Ende Oktober.

„Die Mannschaft wollte den Sieg unbedingt. So unter Druck musst du aber auch einmal performen“, meinte URW-Manager Werner Hahn. „Für das Publikum sind solche Partien natürlich toll, eine perfekte Dramaturgie. Uns kostet derzeit aber jeder einzelne Satz mehr Substanz.“

Was den Nordmännern in der Vorsaison erspart geblieben ist, erwischte sie diesmal nämlich mit voller Härte: eine Krankheitswelle während des Herbst-Durchgangs. „So eine Phase hatten wir voriges Jahr nicht, heuer haben wir eben das Pech. Wir müssen kämpfen. Die 20 Tage mit 10 Spielen sind sehr an die Substanz gegangen. Wir konnten auch nicht alles rausholen, weil die einzelnen Spieler zu viel Spielzeit absolvieren mussten“, sagt Hahn, der den Durchhänger auf seine Kappe nimmt: „Wir haben mit Hinblick auf den Supercup, den ich unbedingt gewinnen wollte, drei Wochen früher als sonst zu trainieren begonnen, waren deshalb früh in der Saison gut in Form. Aber das rächt sich jetzt, weil wir die Pause, die es immer zu Weihnachten gibt, jetzt auch drei Wochen früher brauchen würden – also jetzt.“ Vor allem in Verbindung mit den Ausfällen ist das seit Wochen ein Problem.

Darum drückte die Fitness-Abteilung bereits den Reset-Knopf, begann mit einem Neu-Aufbau-Programm. „Das macht uns gerade zu schaffen“, sagt Hahn. „Aber ich bin überzeugt, dass wir die Spiele trotz höherem Kraftaufwand gut schaffen – wenn alle wieder gesund sind.“ Da sei man auf einem guten Weg. Der Plan ist weiter, bis Jänner/Februar top in Form zu sein.

Die beiden Heimspiele vor Weihnachten möchten die Waldviertler dennoch siegreich gestalten. Am Donnerstag geht‘s gegen Weiz im Cup (siehe unten) und am Samstag kommt Klagenfurt zum letzten Liga-Heimspiel des Jahres.