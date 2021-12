URW Waldviertel: Ärger über späte AVL-Verlängerung

Der Österreichische Volleyballverband durchkreuzt den Zeitplan der Union Volleyball Waldviertel. Dieser veränderte kurzfristig den Zeitrahmen des Grunddurchgangs der Austrian Volley League um zwei Wochen und zwingt damit die Nordmänner entgegen vorheriger Zusagen zur Austragung der beiden ausständigen Partien gegen Amstetten. Dadurch wird nicht nur der URW-Kalender im Dezember enger, sondern verschiebt sich auch der Start der Waldviertler in die Toprunde.

„Der ÖVV nimmt damit Einfluss auf die entscheidende Phase der Meisterschaft. Und wir sind die Gelackmeierten“, ärgert sich URW-Manager Werner Hahn. „Wir spielen nicht nur in der AVL, sondern in drei Bewerben, die wir alle unter einen Hut bringen müssen. Wir haben die gesamte Saison auf diese Vorgaben ausgerichtet. Und jetzt kommt der ÖVV und dreht eine Woche vor Ende des Grunddurchgangs alles um…“

Bis 11. Dezember hätten ursprünglich alle Spiele des Grunddurchgangs absolviert werden müssen. Jetzt wurde die Frist bis Weihnachten verlängert, da wegen Coronafällen einige Spiele nicht fristgerecht durchgeführt werden konnten. Außerdem solle die Optik gewahrt bleiben und alle angesetzten Meisterschaftsrunden auch gespielt werden, bringt Hahn die Erklärung des ÖVV vor. So weit, so gut. Allerdings lauteten die Ansagen bis vor wenigen Tagen ganz anders.

Erstes Nachtragsderby wohl schon am Wochenende

Seit vielen Wochen war klar, dass Waldviertel die beiden wegen eines Virusausbruchs (nicht Corona) bei den Mostviertlern abgesagten Derbys gegen Amstetten, aufgrund des engen Spielplans nicht mehr nachholen kann. „Der ÖVV hat das akzeptiert, hatte uns sogar zugesagt, dass die Spiele 3:0 für uns gewertet werden, wenn sie nicht meisterschaftsrelevant sind“, verdeutlicht Hahn. Jetzt müssen die beiden Derbys doch noch nachgetragen werden.

Der ÖVV habe im Zuge des Meinungswandels Fehler eingeräumt, wird Hahn versöhnlich: „Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Aber wir fühlen uns trotzdem um unsere Arbeit seit Sommer gebracht.“

Die Waldviertler Volleyballer haben zwischen AVL, MEVZA-Liga und Europacup einen eng getakteten Spielplan, mit zeitweise drei Partien pro Woche. Das geht mit einem ausgeklügelten Trainings-, Fitness- und Ernährungsplan einher. Kurzfristige Änderungen im Spielplan sind ein Problem.

Da URW seit Wochen fix in der Toprunde steht, als Sieger des Grunddurchgangs feststeht bzw. feststand, wurden bereits die Termine für die Toprunde geplant. Noch heuer wären Duelle gegen Amstetten und Ried angestanden. Diese können die Nordmänner jetzt nicht austragen. Sie starten gegen Graz und Aich/Dob Anfang Jänner. „Es macht einen Unterschied, ob ich gegen Titelanwärter starte oder gegen schlagbare Teams“, sagt Hahn. „Wir bereiten uns seit Wochen vor. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir im Grunddurchgang früher Gas rausgenommen.“

Dort holte sich URW vorigen Mittwoch in Hartberg den zwölften Sieg im zwölften Spiel. Eine Prestigesache, das Ticket für die Toprunde hatte man ja längst in der Tasche. Theoretisch könnte Amstetten den Waldviertlern in den zwei Derbys jetzt sogar noch die Führung im Grunddurchgang abluchsen. „Das wollen wir nicht hoffen. Aber wir müssen uns jetzt mit dem neuen Spielplan arrangieren“, sagt Hahn.

Das erste Aufeinandertreffen dürfte noch am Wochenende ins Haus stehen – bei Redaktionsschluss wurde noch wegen der Termine verhandelt.