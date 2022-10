URW Waldviertel: Als Leader zum Derby

Werbung

Drei Teams sind in der AVL noch makellos. Zwei davon stehen sich am Samstag im Niederösterreich-Derby in der Zwettler Stadthalle gegenüber. Da empfängt die Union Volleyball Waldviertel den VCA Amstetten. Schon im Supercup vor einigen Wochen zeigte sich, wie eng die beiden Teams heuer beisammen liegen, die bisherigen Vorstellungen der Mostviertler in der Liga bestätigen diesen Aufwärtstrend. URW-Manager Werner Hahn warnte bereits zum Saisonstart vor den Amstettnern, will aber freilich beim Heimmatch die Punkte in Zwettl lassen. Es geht beim Derby jedenfalls um die Tabellenführung. Die Nordmänner haben bislang noch keinen Satz abgegeben, gewannen auch das Auswärtsspiel in Graz glatt mit 3:0. Dabei hatte URW eine schwierige Trainingswoche, musste krankheitsbedingt etliche Spieler schonen. Obendrein stand die Zwettler Stadthalle wegen einer Ballveranstaltung nicht zur Verfügung. Davon ließen sich die Waldviertler aber nicht aus der Balance bringen.

Die junge URW-Mannschaft hatte in Graz viele enge Situationen zu lösen, erledigte diese sehr gut. Sie blieb in allen Elementen ruhig und abgeklärt und konnte somit einen vollen Erfolg einfahren. Im Gegensatz dazu hatte die Gastmannschaft UVC Graz sehr viel Diskussionsstoff mit dem Schiedsgericht – die Unterbrechungen brachten die Nordmänner aber nicht aus der Ruhe. Trainer Zdenek Smejkal setzte wieder auf Rotation, brachte den gesamten Kader zum Einsatz.