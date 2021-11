URW Waldviertel: Das erste Ziel ist erreicht

Die Nordmänner sprinten heuer nur so durch die Saison. Nach eineinhalb Monaten haben sie schon 15 Bewerbsspiele in den Beinen. Der Grunddurchgang der Austrian Volley League neigt sich schon wieder dem Ende zu. Und die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel hat ihr erstes Saisonziel schon erreicht. Spielend.

In neun Spielen hat URW ebenso viele Siege eingefahren, dabei erst drei Sätze abgegeben und dominiert den Grunddurchgang nach Belieben. Fünf Runden vor Schluss ist jetzt auch fix, dass die Nordmänner als eines von drei Teams in die Top-Runde einziehen werden.

Als lästige Pflicht möchte URW-Manager Werner Hahn den Grunddurchgang, der den Waldviertlern scheinbar so leicht von der Hand geht, aber nicht bezeichnen: „Das ist trotz allem eine tolle Sache. Die Teams entwickeln sich ja weiter, hauen sich gegen uns besonders ins Zeug, freuen sich auch, wenn wir gegen sie spielen.“ Selbst dann, wenn sie eine auf den Deckel bekommen.

„Belastung ist für alle sehr hoch“

Und Selbstläufer sei es für URW ohnehin keiner, betont Hahn: „Dahinter steckt jahrelange, tägliche, harte Arbeit in vielen Bereichen – beim Team und im Umfeld. Aktuell greifen alle Puzzleteile ideal ineinander, drum schaut es vielleicht von außen so leicht aus. Aber es werden auch Zeiten kommen, wo es schwerer geht. Die Belastung ist durch die vielen Spiele für alle im Verein sehr hoch.“

Mit ein Grund für die vielen Spiele (30 heim, 30 auswärts) ist der neue AVL-Modus. Voriges Jahr war URW mit Graz und Aich/Dob für die Toprunde gesetzt, diesmal braucht‘s allein 14 zusätzliche Spiele, um sich dafür zu qualifizieren. Die besten drei des Grunddurchgangs spielen sich dann mit Graz und Aich/Dob die Toprunde aus, ehe aus der parallel gespielten Zwischenrunde drei weitere Teams dazustoßen, die dann mit den Top-3 der Toprunde die Play-offs ausspielen.

„Nachdem wir fix in der Toprunde sind, ist auch der Druck in der AVL etwas geringer, können wir Spieler schonen. Müssen wir auch, um für die entscheidende Meisterschaftsphase bei vollen Kräften zu sein“, schildert Hahn. Die MEVZA-Liga, wo es am Dienstag nach Redaktionsschluss in Aich/Dob weiterging, ist heuer nicht so im Fokus der Nordmänner. Mehr schon der Cup, wo es nach dem sensationellen 3:2-Sieg über Aich/Dob vorigen Dienstag am 15. November gegen die Hotvolleys im Viertelfinale weitergeht.