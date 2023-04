URW Waldviertel: Der Ball fiel zu oft auf die falsche Seite

Werbung

Der noch amtierende Meister beendet die Saison auf Rang sechs. Das ist seit Sonntag fix. Die Union Volleyball Waldviertel hatte nach dem 0:3 in Zwettl in den Spielen um Rang fünf ohnehin nur mehr geringe Chancen, das Ruder noch herumzureißen. Im Rückspiel im Mostviertel waren die Nordmänner am Ende aber wieder ohne Chance, mussten sich noch einmal 0:3 geschlagen geben.

„Wir sind mit Vollgas in die Partie gestartet, wollten die letzte Chancen noch nutzen. Aber wir haben bald gemerkt, dass es nicht geht. Dann haben wir den jungen Spielern noch viel Spielzeit verschafft. Sie sind die Zukunft des Vereins“, betonte URW-Manager Werner Hahn. „Amstetten war einfach besser, fokussierter. Fünf Derbys in der Saison haben wir gewonnen, die letzten beiden gingen aber verdient an Amstetten.“

„Wir sollten uns die Saison nicht schlecht reden“

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Niederösterreich-Klubs gab es zu Saisonstart im Supercup-Finale, das URW gewann, sich einen weiteren Titel sicherte. Dieser und der Finaleinzug im Cup sind die Trostpflaster. „Wir sollten uns die Saison aber nicht schlecht reden“, sagte Hahn. „Wir haben den Supercup gewonnen, waren Zweiter im Cup. Natürlich steigt mit Titeln die Erwartung. Ich habe aber in den vergangenen Jahren immer wieder gesagt, dass wir eigentlich etwas über dem Schnitt spielen. Jetzt hat es einmal nicht so geklappt.“

Letztlich hätten Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht, wäre genauso das Halbfinale – und damit das Saisonziel – in Reichweite gewesen. „Wir mussten viel über den Kampf machen“, meinte Hahn. „Wo voriges Jahr der Ball ans Netzband ging und auf der anderen Seite runterfiel, fiel er diesmal oft auf unsere Seite.“

Das Team soll weiter verjüngt werden

Zum Saisonabschluss steht bei Hahn der Dank ganz oben: „Bei allen unseren Sponsoren, Helfern und natürlich beim besten Volleyball Publikum Österreichs, die uns wieder durch diese Saison getragen haben.“

Während die Damen- und die Nachwuchsteams jetzt in die entscheidenden Spiele gehen, steht für die Nordmänner der Ausklang auf dem Programm. Im Lauf der Woche verabschieden sich die Spieler in alle Himmelsrichtungen heimwärts.

Wer von ihnen im Sommer zum Trainingsauftakt wieder im Waldviertel aufschlagen wird, ist noch nicht fix. „Die Gespräche haben gerade begonnen“, erklärt Hahn, der ankündigt, die Mannschaft weiter verjüngen zu wollen. „Mir taugt es, wie die neue Spielergeneration, ein Scheikl, ein Dräger, ein Wessely, Volleyball spielt, mit welcher Unbekümmertheit. Natürlich sind in ihrem jungen Alter noch Fehler dabei, aber die Entwicklung ist top. Und wofür macht Mitch Peciakowski denn diese Top-Nachwuchsarbeit, wenn dann keiner ins Team kommt?“