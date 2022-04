URW Waldviertel: Der Griff zum ersten Meistertitel

Werbung

Nach einer Woche Regeneration und detaillierter Vorbereitung geht es ab Mittwochabend in der Austrian Volley League um den Meistertitel. Da startet in der Zwettler Stadthalle die Finalserie zwischen Liga-Dominator Union Volleyball Waldviertel und dem vierfachen Meister SK Aich/Dob.

„Wir sind mehr als bereit, freuen uns schon sehr auf die Spiele, sind topvorbereitet, zu 120 Prozent fokussiert“, betonte Werner Hahn, Manager der Waldviertler, die die spielfreie Woche nutzten, um Wehwehchen auszukurieren, die noch einmal Akkus aufzuladen. Somit kann Trainer Zdenek Smejkal am Mittwoch wohl aus dem Vollen schöpfen. Ein Spieler war zu Wochenbeginn noch wegen Covid-19 in Quarantäne. „Aber bis Mittwoch wird auch er spielen können“, war Hahn überzeugt.

In der „Best of Seven“-Finalserie (wer zuerst vier Siege hat, gewinnt) treffen auch zwei unterschiedliche Philosophien aufeinander. Auf der einen Seite das starke Kollektiv der Waldviertler, das zwar auch über starke Einzelspieler verfügt (wie etwa Daulton Sinoski, der in Abwesenheit des verletzten Daan Streutker zum besten Diagonalspieler der Liga avancierte), aber erst gemeinsam richtig über sich hinauswachsen kann. Auf der anderen Seite steht das Kärntner Starensemble, gespickt mit einer Reihe Nationalspieler. „Wenn die zur Top-Form auflaufen, können sie alleine ein Spiel entscheiden“, meint Hahn.

Bislang waren es aber eher die Nordmänner, die Spiele für sich entschieden haben. Sie sind seit Jänner in der AVL ungeschlagen, haben dort überhaupt die bislang einzige Saisonniederlage einstecken müssen. Das war gegen den SK Aich/Dob, gegen den die Bilanz in dieser Spielzeit aber mit 3:1 ebenso erstmals positiv ist. Kein Wunder, dass Martin Micheu, der Manager der Kärntner, die Favoritenrolle ins Waldviertel abgibt.

„Wir fühlen uns geehrt, dass uns so eine Mannschaft zum Favoriten macht“, sagt Werner Hahn. „Wir werden kämpfen bis zum Umfallen. Das werden spannende Spiele werden.“ Dass die Waldviertler nach zwei verlorenen Finalserien gegen Aich/Dob in der dritten den ersten Meistertitel ins holen wollen, das zeigt sich im gesamten Verein. Das ist seit Jahren das große Ziel. Darauf arbeitet jeder im Verein seit Jahren hin. Und heuer ist die Chance so groß wie noch nie.

„Wenn du im Finale bist, willst du auch noch das Tüpferl aufs i setzen, natürlich“, betont Hahn, verweist aber auch auf die bisherigen Erfolge in dieser Saison. „Wir sind Cup-Sieger! Wir sind zumindest Vizemeister! Wir haben bis ins Finale erst ein Spiel verloren! Die Saison ist jetzt schon schwer zu toppen!“ Besonders die Siegesserie, die das Halbfinale gegen Meister Graz überdauert hat, auch im Finale zu prolongieren, werde aber schwer“, meinte Hahn. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch wieder mal ein Spiel verlieren. Aber damit können wir umgehen, werden uns nicht rausbringen lassen.“

Gespielt wird zweimal pro Woche. Alle Spiele werden auf ORF Sport plus übertragen, die Heimspiele zusätzlich im Nordmann-Stream.