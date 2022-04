URW Waldviertel: Die halbe Miete im Titelkrimi

Werbung

Das Märchen der Union Volleyball Waldviertel geht weiter. Der Start in die Finalserie der Austrian Volley League begann mit zwei überzeugenden Siegen gegen SK Aich/Dob. Damit hält einerseits die seit Jänner währende Siegesserie, andererseits könnten die Nordmänner schon am Samstag nach dem österreichischen Meistertitel greifen.

Es ist schon fast bewundernswert, wie die Waldviertler da in den ersten beiden Finalpartien da den AVL-Dominator der letzten Jahre phasenweise an die Wand gespielt haben. Nach dem 25:14 im ersten Satz für URW am Sonntag rang Aich/Dob-Manager Martin Micheu in der Heimhalle um die Worte. „Wir spielen einfach schlecht, ohne Idee“, sagte er in der Viertelpause ins ORF-Mikrofon. Die Waldviertler, angeführt von den Kanadiern Daulton Sinoski und Samuel Taylor-Parks, dominierten dann auch im zweiten Satz, hielten zu diesem Zeitpunkt schon bei starken fünf Service-Assen.

Zu diesem Zeitpunkt lief alles auf einen 3:0-Sieg der Waldviertler, die in Bleiburg noch nie gewonnen haben, hinaus. Auch im dritten Viertel waren sie zunächst klar überlegen. Bei 20:15 riss aber der Faden. Eine Serviceserie des Brasilianers Gama mit neun Zählern brachte Aich/Dob erstmals überhaupt in der Partie in Führung. Bei 24:21 ging der zweite Satzball durch.

Plötzlich war der dreifache Meister, der zum elften Mal in Serie im AVL-Finale steht, wieder da. Die Auferstehung am Ostersonntag blieb aber aus. Das vierte Viertel verlief zwar weitgehend ausgeglichen, dennoch hatte Waldviertel am Ende klar die Nase vorne. Der zweite Matchball ging durch.

„Wir freuen uns, dass wir hier erstmals gewonnen haben“, jubelte URW-Manager Werner Hahn unmittelbar nach dem Schlusspfiff – er feierte übrigens am Ostersonntag Geburtstag. „Die ersten beiden Sätze waren toll. Wir haben ihr Service entschärft und geduldig auf die Punkte gewartet. Aich/Dob ist dann aber auch stark zurückgekommen. Mit diesem Sieg ist die sechsstündige Heimfahrt gleich viel lässiger.“

Damit stellten die Nordmänner in der „Best of seven“-Serie auf 2:0, könnten damit schon diese Woche den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte fixieren. Dafür bräuchte es am Donnerstag im Heimspiel in Zwettl genauso wie am Samstag in Kärnten Siege. Wer die Waldviertler bislang beobachtet hat, muss das durchaus im Bereich des Möglichen verorten. Der kurze Aufblitzer von Aich/Dob im dritten Viertel am Sonntag zeigte aber auch, wie viel Qualität im dreifachen Meister schlummert.

„Über den Meistertitel braucht man noch nicht reden“, steigt deshalb URW-Manager Hahn auf die Euphorie-Bremse. „Das ist eine ‚Best of seven‘-Serie!“