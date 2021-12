URW Waldviertel: Ein perfekter Herbst

Jetzt ist es Gewissheit. Die Union Volleyball Waldviertel hat in der Austrian Volley League einen perfekten Herbst hingelegt. Der 3:0-Sieg in Amstetten besiegelte am Sonntagabend die Weiße Weste im Grunddurchgang.

„Ein Meilenstein. Eine gigantische Leistung“, strahlt URW-Manager Werner Hahn. „Das gelingt nicht einmal Red Bull Salzburg im Fußball. Über so einen langen Zeitraum ohne Durchhänger zu spielen, ist sagenhaft. Da muss einfach sehr viel zusammenpassen. Da greifen sehr viele Rädchen ineinander.“

Viele davon an die richtige Stelle setzen muss Peter Hiemetzberger, Vereinsurgestein, Kassier und vor allem einer, der im Hintergrund viele Fäden zieht, sich auch um den Spielplan kümmert. „Das ist heuer eine ganz intensive, herausfordernde Saison“, sagt er. 60 Spiele absolvieren die Nordmänner in dieser Saison, jetzt ist etwa Halbzeit.

„Die Spieltermine sind ganz genau mit dem Trainings- und Ernährungsplan, Reisen und Pausen abgestimmt. Wir sind da diesbezüglich wirklich am Zenit“, betont Hiemetzberger. „Was die Burschen leisten, ist gigantisch. Umso erfreulicher ist es natürlich, wenn sie auch noch so erfolgreich sind.“

Der Erfolg schlägt sich übrigens nicht nur auf die AVL nieder, wo die Waldviertler 14 von 14 Spielen gewonnen haben. Bewerbsübergreifend haben sie in dieser Saison bislang 28 Partien gespielt, davon nur vier verloren – allesamt in der MEVZA-Liga gegen die Top-Teams aus Slowenien und das Auswärtsspiel gegen Aich/Dob. „Das ist beeindruckend!“, so Hiemetzberger. „Das ist ein Status, den wir uns erarbeitet haben.“

Mit Professionalisierung und konsequenter Planung. Für Hiemetzberger beginnt diese im Juli, wenn die Basis-Spielpläne für AVL und MEVZA-Liga eintrudeln. „Laut Vereinbarung mit der Stadtgemeinde ist die Halle jede zweite Woche für uns reserviert. Damit beginnt die grundsätzliche Planung“, erklärt er. Bei Kollisionen mit anderen Terminen in der Stadthalle müssen Lösungen erarbeitet werden. „Das ist pandemiebedingt aber derzeit kein so großer Faktor.“

Erheblich umfangreicher ist die Abstimmung mit der Sportlichen Abteilung. URW arbeitet mit Ernährungs-Wissenschaftlern zusammen, hat eigene Fitness-Coaches, dazu erfolgt die Abstimmung mit Trainer Zdenek Smejkal. Alles wird miteinbezogen. Da kann es auch einmal vorkommen, dass vier Heimspiele in Serie steigen, weil das die sinnvollste Lösung in Anbetracht anstehender Reisen oder nötiger Ruhephasen ist. „In der Zeit bin ich per Telefon und Mail viel in Kontakt mit den anderen Klubs und dem Verband, das geht sich mit Stunden nicht aus, sind eher schon Tage an Arbeit, die da hineinlaufen“, lacht Hiemetzberger.

Kurzfristige Änderungen, wie jene mit den Nachtragsspielen gegen Amstetten, sind ein Problem. „Das hat mich einige Nerven gekostet. Wir haben einen strikten Spiel-Rhythmus, weil wir auf die Play-offs hinarbeiten“, sagt Hiemetzberger. „Jetzt gibt es im Frühjahr keine Luft mehr. Kann ein Spiel nicht planmäßig stattfinden, wird‘s kritisch. Es ist dann einfach kein Platz für so etwas. Das hat mich sehr geärgert.“

Über Weihnachten sind ein paar Tage frei, davor und danach stehen aber insgesamt vier Spiele in der MEVZA-Liga auf dem Programm. Am 6. Jänner geht es mit der Top-Runde in der AVL los – gleich mit dem Doppel gegen Aich/Dob und Graz. Mit den beiden Klubs, Ried und Amstetten spielt sich URW in Hin- und Rückrunde die Play-off-Plätze aus.