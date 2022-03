URW Waldviertel: Final-Entscheid schon am Samstag möglich

Werbung

Mit dem fünften Saisonsieg über den amtierenden Meister UVC Graz hat die Union Volleyball Waldviertel das Tor zum AVL-Finale schon ein Stück weit aufgestoßen. Zwei weitere Siege trennen die Nordmänner noch vom großen Ziel Finale. Klappt es am Mittwoch auswärts, steht am Samstag vor eigenem Publikum bereits der erste Matchball bevor.

Wie knapp und spannend es werden wird, zeigten die Teams beim Serienstart vorigen Samstag in Zwettl. Waldviertel erwischte zwar den besseren Start, agierte dann aber zu nervös und verlor Satz eins. Dafür schlugen die Heimischen im zweiten Satz zurück, ließen den Steirern keine Chance. Im dritten Satz dann wieder Drama: ständige Führungswechsel und letztlich stählerne Nerven bei URW samt Satzgewinn. Doch Graz bäumte sich noch einmal auf. Besonders Top-Scorer und Nationalteam-Spieler Lorenz Rössl stellte die Nordmänner immer wieder vor Probleme. Graz glich aus. Im Entscheidungssatz trumpften die Hausherren zogen angeführt von Daulton Sinoski davon. Ausgerechnet Rössl hämmerte das entscheidende Service zum Sieg der Waldviertler ins Netz.

Und die Halle kochte

Läuft alles nach Plan, soll sie das am Samstag wieder. Dann könnten die Nordmänner womöglich vor eigenem Publikum den Finaleinzug fixieren – vorausgesetzt, Waldviertel gewinnt am Mittwoch in Graz.

„Das erste Spiel einer Serie ist das schwierigste“, sagt URW-Manager Werner Hahn. „Wir haben Potenzial nach oben. Aber man darf nicht vergessen, dass die Burschen alle zum ersten Mal in so einer Situation sind, wo jeder Dinge von dir erwartet – das Finale, den Titel. Es heißt: ‚Jetzt habt ihr bislang alles gewonnen, das muss ja das Finale, der Titel gehen.‘ Der Druck ist hoch. Und Graz kann alles riskieren. Wenn sie befreit sind, sind sie am gefährlichsten. Wir wollen am Mittwoch trotzdem auf 2:0 stellen!“

Die Personal-Situation ist gut, alle Spieler fit. Allerdings sind im Vereinsumfeld einige Personen krank. Hahn: „Keiner von ihnen hat mehr Kontakt zur Mannschaft. Aber wir wissen wie schnell es gehen kann.“