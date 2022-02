URW Waldviertel: In der Pole Position

Unverhofft wurde das Wochenende für die Waldviertler Volleyballer doch zu einem AVL-Spieltag. Da Amstetten wegen Coronafällen für das Cup-Finale absagen musste, schob URW kurzerhand das Nachtragsspiel gegen Ried ein – und übernahm nach dem 3:0-Sieg auch gleich die Führung in der AVL-Toprunde von Aich/Dob.

Die Partie wurde zur klaren Angelegenheit für die Nordmänner, die nach einem fulminanten Start mit überzeugender Serviceleistung nur im ersten Satz ernsthaft bedrängt wurde, dennoch 25:21 siegten.

Ab dem zweiten Satz zogen die Waldviertler das Tempo noch einmal an, bestachen durch variantenreiches Spiel und setzten sich 25:16 durch. Der dritte Satz wurde mit 25:14 zum Triumphzug.

„Wir haben saugut serviert und super blockiert und verteidigt“, fasst URW-Libero Jakob Reiter das Siegrezept zusammen, das Waldviertel zumindest bis Mittwoch, wenn Aich/Dob auf Graz trifft, an die Spitze der Toprunde brachte. Am Freitag steht dann in Zwettl das Schlagerspiel gegen Aich/Dob auf dem Programm.

Damit neigt sich die Toprunde auch schon wieder ihrem Ende entgegen, steht der Start der Play-offs bevor. In der Zwischenrunde hat übrigens nach Sokol/Post SV Wien auch Klagenfurt mittlerweile das Ticket für die Play-offs gelöst. Um das letzte verbliebene Ticket matchen sich jetzt noch Weiz und Hypo Tirol.