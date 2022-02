URW Waldviertel: Jetzt geht‘s um den Sieg in der Toprunde

Der Erfolgslauf der Nordmänner hält an. Mit einem 3:1-Sieg in Graz verabschiedeten sie sich in das spielfreie Wochenende. Nachdem URW die Toprunde fix in den Top-2 beenden wird, liebäugelt man jetzt auch schon mit dem Gewinn derselben. „Das ist unser nächstes Ziel!“, betont Manager Werner Hahn. „Dafür brauchen wir zwei 3:0-Siege.“

Zu holen gibt es die am Mittwoch in Ried und am Samstag in Amstetten. Sofern alles planmäßig abläuft. „Stand jetzt finden beide Partien statt, aber mit Corona kann sich das schnell ändern“, weiß Hahn. Besonders Amstetten ist ein gebranntes Kind, hat deshalb erst zwei Spiele in der Toprunde absolviert. Darum sind die Mostviertler vor dem NÖ-Derby auch ziemlich schwer einzuschätzen. In Ried erwartet Hahn jedenfalls ein Bollwerk gegen die Nordmänner. „Ried kann mit einem Sieg Platz drei fixierten. Die werden alles geben“, ist er überzeugt.

Die Plätze in der Zwischenrunde sind indes mittlerweile – eine Runde vor Schluss – fix bezogen. Post SV/Sokol Wien trifft als Sieger auf den Drittplatzierten der Toprunde (Graz, Ried oder Amstetten), der Zweite Klagenfurt trifft auf den Zweiten der Toprunde und der Dritte Weiz bekommt es mit dem Sieger der Toprunde zu tun (darum matchen sich noch Waldviertel und Aich/Dob).

In der Toprunde wird es noch etwas dauern, bis die Platzierungen feststehen. Während Waldviertel mit den zwei Partien diese Woche sein Pensum abgespult hätte, hängt besonders Amstetten noch hinten nach. Bis 19. März muss die Toprunde abgeschlossen sein, damit rechtzeitig in die Play-offs gestartet werden kann.

Aus jetziger Sicht ist dabei nicht unwahrscheinlich, dass die Nordmänner die nächste Woche spielfrei sind, ehe am 13. März das Nachtrags-Cupfinale gegen Amstetten steigt. Am 19. März wäre demnach Zeit für das erste Viertelfinal-Spiel. „Da entscheidet sich diese Woche aber noch sehr viel“, betont Hahn. Wenn URW etwa seine beiden letzten Spiele 3:0 gewinnen würde und Aich/Dob eine der Partien gegen Amstetten verlieren würde, stünden die Nordmänner als Toprunden-Sieger fest und könnten das erste Viertelfinalspiel (dann gegen Weiz) auch auf das erste März-Wochenende vorziehen.

„So wie Aich/Dob im MEVZA-Final-Four aufgetreten ist, (siehe linke Seite; Anm.) werden sie aber ganz schwer zu biegen. Das war bombenstark“, zollte Hahn dem größten Titel-Konkurrenten Respekt.