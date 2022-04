URW Waldviertel: Mit Kaiserschmarrn-Kraft ins Finale

Werbung

„Jetzt dürfen wir unser Erfolgsgeheimnis verraten“, schrieb die Union Volleyball Waldviertel am Montag augenzwinkernd auf ihrer Facebook-Seite. Der Kaiserschmarrn vom Faulenzerhotel in Friedersbach, den die Nordmänner vor dem dritten Halbfinal-Spiel dort gegessen haben, habe die Power für die letzten ausschlaggebenden Meter geliefert.

Dafür, dass Daulton Sinoski auch im entscheidenden Spiel noch die Kraft für ein Service mit 113 km/h in sich hatte.

So deutlich haben wir gegen Graz schon lange nicht mehr gewonnen!“ MICHAL PECIAKOWSKI Co-Trainer URW Waldviertel

Dafür, dass die Waldviertler schon im dritten Halbfinal-Spiel, also in Mindestzeit, das Ticket für das Finale lösten.

Und letztlich auch dafür, dass sich die Nordmänner für die Halbfinal-Klatsche bei Graz revanchieren konnten, die die Steirer im Vorjahr auf deren Weg zum Meistertitel URW beibrachten.

Diesmal wurde die Serie zu einer ganz klaren Angelegenheit für die Waldviertler. Der Auftakt blieb mit 3:2 noch hart umkämpft, die restlichen beiden Partien brachten sie mit jeweils 3:0 ganz deutlich nach Hause. „Wir haben schon lange nicht so klar gegen Graz gewonnen“, verdeutlichte URW-Co-Trainer Michał Peciakowski.

Souveräne Vorstellung in der Zwettler Stadthalle

Die dritte Partie am Samstag wurde vor eigenem Publikum mehr oder weniger zum Triumphmarsch der Nordmänner. Der Start verlief noch ebenbürtig. Bei 19:11 versuchte Graz-Coach Robert Koch sein Team aufzurütteln, am Ende ging Satz eins mit 25:19 aber klar an URW. Satz Nummer zwei folgte gleich mit 25:14. Hier gelang Sinoski das eingangs erwähnte Service. Im dritten Satz erhöhte Graz die Schlagzahl, ging mit einem Blitzstart drei Punkte in Führung.

Unterm Strich war aber auch der dieser Abschnitt mit 25:20 eine klare Sache für die Waldviertler „Durch die Wechsel bei den Grazern sind wir im dritten Satz nervös geworden“, schilderte URW-Außenangreifer Marek Šulc. „Wir konnten aber das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Ich bin glücklich, dass wir den Finaleinzug geschafft haben.“

Der Gegner im Finale ist der SK Aich/Dob, der die Halbfinal-Serie gegen Amstetten binnen vier Tagen durchdrückte. Ein 3:0 für die Kärntner am Mittwoch in Amstetten, ein 3:1 am Samstag und ein 3:0-Sieg am Sonntag in Bleiburg. Das nennt man kurzen Prozess machen. „Wir haben endlich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und auch um zwei Klassen besser serviert“, war Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu froh.

„Waldviertel ist natürlich Favorit“

Im Finale, dem bereits dritten Aufeinandertreffen dort zwischen Waldviertel und Aich/Dob nach 2018 und 2019 (beidemale gewannen die Kärntner), spielt er die Favoritenrolle „natürlich“ den Nordmännern zu: „Die Situation kam man nicht vergleichen. Waldviertel hat sich in den letzten Jahren sowohl sportlich als auch organisatorisch enorm entwickelt. Gesamt gesehen waren sie heuer sicher die konstantere Mannschaft.“

Eine Woche können die Teams jetzt durchschnaufen, ehe am 13. April in der Stadthalle Zwettl das erste Finalspiel steigt – danach geht‘s in der „Best of Seven“-Serie mit zwei Spielen pro Woche weiter (alle Spiele in Zwettl steigen am Mittwoch oder Donnerstag), bis der Meister feststeht.