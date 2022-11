URW Waldviertel: Nach Tirol wartet gleich der nächste Kracher

Werbung

Den anstrengenden Wochen mit Europacup, MEVZA-Liga und ÖVV-Cup muss die Union Raiffeisen Waldviertel derzeit etwas Tribut zollen. Nachdem die Nordmänner am Dienstag im Europacup noch mit wehenden Fahnen ein letztlich übermächtiges Galatasaray Istanbul die Segel streichen musste, war am Samstag daheim im ORF-Sport-plus-Livespiel gegen Hypo Tirol kein Kraut gewachsen. URW verlor klar 0:3.

„Wir müssen heute Gas geben gegen den Tabellenführer“, sagte URW-Manager und Hallensprecher Werner Hahn vor dem Anpfiff zum ersten Service ins Hallenmikro vor fast 600 Zuschauern in der Zwettler Stadthalle. Beide Mannschaften gingen voll motiviert in die Partie, riskierten viel am Service, was in der Anfangsphase für einige Fehler auf beiden Seiten sorgte. Angriffe, die auf Seiten der Nordmänner nicht erfolgreich waren nutzten die Tiroler sofort und legten vor. URW blieb hartnäckig, verkürzte auf 14:15, musste Satz eins aber letztlich klar abgeben. Die Nordmänner wehrten sich, doch auch im zweiten Satz war man gegen die übermächtigen Tiroler chancenlos. Im dritten Abschnitt herrschten kurzzeitig andere Vorzeichen, führte URW 7:4, ließ sich auch danach nie abschütteln. Tirol holte dennoch auch den dritten Satz deutlich.

Das 0:3 markierte bereits die dritte Liga-Niederlage der Waldviertler in Serie – was durchaus bemerkenswert ist für eine Mannschaft, deren AVL-Siegesserie erst vor drei Wochen nach zehn Monaten gerissen ist. Ausfälle und geplante Rotationen ließen letztlich aber nicht mehr zu. „Priorität ist für uns, dass die Spieler gesund sind. Es hat keinen Sinn, wenn wir sie jetzt ruinieren. Da haben wir die ganze Saison nix davon“, sagte Werner Hahn bereits im Vorfeld der Partie. Der Fokus der Waldviertler liegt wie immer auf den Play-offs. Darauf ist der Trainingsplan ausgerichtet, bis Jahresende soll die Formkurve kontinuierlich ansteigen.

Dass man jetzt in der Liga sogar auf Rang fünf abgerutscht ist, soll demnach nur eine Momentaufnahme bleiben. Vor diesem Hintergrund wird aber auch die nächste AVL-Partie zu einer spannenden Angelegenheit. Es geht nach Hartberg.

Schon davor steht für die Nordmänner das nächste Schlagerspiel bevor – allerdings in der MEVZA-Liga. Da wartet am Mittwoch der SK Aich/Dob, der in der AVL die URW-Siegesserie beendet hat.