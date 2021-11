URW Waldviertel: Nordmänner bleiben Liga-Dominatoren

In der AVL macht den Waldviertler Volleyballern so schnell keiner etwas vor. Sie dominieren die Liga fast nach Belieben, gaben in acht Partien erst drei Sätze ab. Vorige Woche blieb URW komplett makellos – sowohl am Samstag gegen Klagenfurt als auch am Montag gegen Weiz.

Die Südsteirer kamen am Allerheiligen-Tag mit Selbstvertrauen vom hart erkämpften Derbysieg gegen Hartberg ins Waldviertel. Die Nordmänner erschüttert aber so schnell nichts – schon gar nicht in der heimischen Halle. Schnell spielten sie sich einen Vorsprung heraus, gaben diesen bis zum Ende des ersten Satzes nicht mehr aus der Hand.

Im gesamten Spiel erzielten die Gäste etliche Punkte über die Mitte. Volles Risiko beim Service führte auf beiden Seiten oftmals zu einem Sideout für die jeweils gegnerische Mannschaft. Die Weizer holten durch variantenreiches Spiel, Ballgefühl und Cleverness immer wieder Punkte auf, ließen jedoch am Ende die letzte Konsequenz vermissen.

Pflichtsieg trotz hoher Belastung eingefahren

Pavel Bartoš eröffnete mit seinem Service den zweiten Satz, in dem URW den Servicedruck erhöhte. Der Nationalteamspieler Mark Kremer in den Reihen der Weizer sorgte mit einigen schnellen Bällen für Spannung. Dennoch ging Satz zwei klar an die Zwettler.

Im dritten Satz hatten sich die Heimischen besser auf Kremser eingestellt, ließen keinen Zweifel mehr aufkommen. Daulton Sinoski glänzte mit drei Assen in Serie. Die Nordmänner brachten das Spiel klar heim. „Wir haben heute nicht unbedingt mit der gewohnten Dynamik angefangen. Die vielen Servicefehler machten uns das Spiel nicht einfach“, resümierte Co-Trainer Mitch Peciakowski. „Aber wir haben den Pflichtsieg eingefahren.“

„Wir punkten trotz der hohen Belastung souverän weiter. Das ist ein Verdienst des Rotationsprinzips von Trainer Zdenek Smejkal“, meinte URW-Manager Werner Hahn. „Jetzt freuen wir uns schon auf den Cup-Schlager gegen Aich/Dob.“

Der fand am Dienstagabend nach Redaktionsschluss statt. Am Samstag gastiert Post SV/Sokol Wien in der Zwettler Stadthalle. Am kommenden Dienstag geht‘s dann wieder gegen Aich/Dob, diesmal auswärts in der MEVZA-Liga.