URW Waldviertel: Nordmänner messen sich wieder mit Graz

Im Halbfinale legten die Grazer voriges Jahr den Grundstein für ihren Titelgewinn, spielten sich gegen die Union Volleyball Waldviertel in einen Rausch, der danach auch noch anhielt, um im Finale Aich/Dob nach zwei Jahren zu enttrohnen. Heuer wollen die Nordmänner dieses Kunststück vollbringen. Denn am Samstag beginnt die Neuauflage des vorjährigen AVL-Halbfinales.

„Wer ins Finale will, muss uns dreimal schlagen!“, sagt URW-Manager Werner Hahn. Und was nach Futter für das Phrasenschwein klingt, ist eine ziemlich kernige Kampfansage. Denn in dieser Saison hat noch keine Mannschaft die Waldviertler dreimal besiegt. Selbst Aich/Dob gelang in vier Saisonduellen (AVL und MEVZA-Liga) nur ein Sieg (die bislang einzige AVL-Niederlage der Nordmänner).

Und die Waldviertler sind heiß aufs Play-off, wollen nach dem ersten großen Titel der Vereinsgeschichte, dem Cup-Sieg, gleich den nächsten Coup landen, erstmals österreichischer Meister werden. Dafür nutzten sie das spielfreie Wochenende, um die Akkus für die Endphase der Saison noch einmal aufzuladen. Übers Wochenende hatten die Spieler frei, kamen am Montag wieder zum Training zusammen – wo die spezielle Vorbereitung auf Graz begonnen hat.

Hahn stellt sich auf enge, spannende Duelle in der „Best of Five“-Serie ein: „Es geht jetzt um Siege, egal wie hoch. Die Play-offs sind etwas ganz Spezielles. Da entscheiden Kleinigkeiten, das kann sich ziehen.“

Makellose Nordmänner als Favorit im Halbfinale

Während URW im Viertelfinale mit Weiz kurzen Prozess machte, musste Graz nach einer Niederlage zum Auftakt gegen Ried ins Entscheidungsspiel. Gerade deshalb schätzt Hahn die Steirer gefährlich ein: „Sie sind nach dem Turnaround im Aufwind, haben sich nach dem schwierigen Saisonstart konsolidiert. Die sind stark drauf.“ Und die fast makellosen Nordmänner zeigten eben erst im Cup-Finale gegen Amstetten, dass sie durchaus verwundbar sind – legten danach allerdings auch wieder eine Machtdemonstration sondergleichen hin.

Mit dieser haben sie ihren Favoriten-Status in der Halbfinal-Serie gegen den amtierenden Meister weiter gefestigt. Für Waldviertel spricht auch, dass zwei, bei Bedarf drei, Spiele in der Heimhalle in Zwettl ausgetragen werden. Die erste am Samstag (19 Uhr). „Dort wollen wir, getragen von unseren Top-Fans gleich vorlegen“, betont Hahn. „Wir wollen jetzt ins Finale!“

Danach geht‘s im Mittwoch/Samstag-Rhythmus weiter, bis der Finalist feststeht.