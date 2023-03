URW Waldviertel: Start in die Play-offs mit einem echten Kracher

Werbung

Vor einem Jahr standen sich die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel und der SK Aich/Dob im Finale der Austrian Volley League gegenüber. Heuer muss einer der beiden Top-Teams der Vorsaison schon im Viertelfinale die Segel streichen. Am Samstag startet die „Best of 3“-Serie für URW mit dem Heimspiel in der Stadthalle Zwettl.

„Kommt alle in die Stadthalle! Wir brauchen eine Mega-Unterstützung“, richtet URW-Manager Werner Hahn sein Wort direkt an die Fans – die sich in der bisherigen Saison ohnehin nicht lumpen haben lassen, die Ränge praktisch immer prall gefüllt haben. Aber die sportliche Ausgangslage ist eben kritisch, das weiß auch Hahn: „Wir sind ein bissl Außenseiter.“

Das bedeutet zwar in den Play-offs herzlich wenig – hier geht es darum, in einzelnen Spielen auf den Punkt da zu sein, nicht über einen langen Zeitraum zu bestehen wie im Grunddurchgang. Aber dennoch lief es für den amtierenden Meister in der AVL bislang nur selten nach Wunsch. Die Saison ist durchzeichnet von vielen Ausfällen und wenig Regeneration aufgrund der Fülle an Spielen. „Wir hatten jetzt eigentlich die erste Pause überhaupt seit Meisterschaftsstart“, sagt Hahn.

Das tat den Nordmännern gut, erstmals seit langer Zeit sind wieder alle Spieler weitgehend fit – zumindest so weit, dass sie eingesetzt werden können. „Es schaut viel besser aus, als in den vergangenen Wochen“, betont Hahn. „Die Regeneration hat gut geklappt. Jetzt konnten wir eine Woche gut trainieren, uns auf Aich/Dob vorbereiten.“

Dass es schwierig wird, die Kärntner, die sich im Lauf der Saison noch weiter verstärkt haben, zu biegen, ist klar. Hahn vertraut aber auf die Macht der Heimhalle und des Heimpublikums. Und er freut sich darauf, gegen Aich/Dob spielen zu können. „Das werden interessante Spiele. Wir wollen unbedingt vorlegen, werden alles reinlegen“, sagt er. „Es wird eine Serviceschlacht werden. Wer da das meiste Risiko eingeht, wird erfolgreich sein.“ Klappt es in Zwettl nicht, traut er seinen Nordmännern aber auch zu, sich bei den folgenden Spielen in Bleiberg den Aufstieg ins Halbfinale zu sichern.

Ausgebreitet auf die Liga dürfte es generell eine spannende Viertelfinal-Serie werden. Amstetten - Ried und Weiz - Hartberg dürften ebenso „Nailbiter“ werden. Die einzige Überraschung wäre, wenn Tirol an Graz scheitern würde.