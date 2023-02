URW Waldviertel: Und jetzt durchatmen

Werbung

Mit einem versöhnlichen Abschluss des Grunddurchgangs wurde es für die Union Waldviertel nichts. Vielmehr ging die Vorrunde der AVL für die Nordmänner so zu Ende, wie sie in weiten Teilen verlaufen ist: ziemlich verkorkst.

Am Samstag musste sich URW auswärts Sokol/Post SV Wien, der fix in der Relegation gehen muss, geschlagen geben – und das am Ende sogar recht deutlich, auch wenn die Sätze an sich knapp verliefen. Positiv für Waldviertel: Der sechste Platz im Grunddurchgang war schon vor dem letzten Spiel in trockenen Tüchern.

Beim 1:3 in der Posthalle Wien lief aber schon im Vorfeld für die Truppe von Zdenek Šmejkal nur relativ wenig zusammen. Ohnehin ersatzgeschwächt, meldeten zwei weitere Spieler verletzt. Dennoch starteten die Nordmänner gut in die Partie, holten sich auch den ersten Satz. Für mehr reichte in der sehr umkämpften Partie die Kraft aber nicht mehr. Sokol holte sich die nächsten drei Sätze und holte sich einen Motivationsschub für die in zwei Wochen startende Relegation gegen den Abstieg.

Für URW heißt es jetzt nach den anstrengenden vergangenen Wochen mit vielen Spielen die Akkus für die Play-offs aufladen. Das kommende Wochenende ist dafür spielfrei. Am ersten März-Wochenende startet das Viertelfinale.

Gegner ist dort der SK Aich/Dob, der wie Waldviertel im letzten Spiel des Grunddurchgangs strauchelte, gegen Hartberg nicht gewinnen konnte und Dritter blieb.

„Der Gegner ist egal“, sagte URW-Manager Werner Hahn schon vorige Woche. Wichtig sei, die verletzten und angeschlagenen Spieler wieder fit zu bekommen. Dafür haben er und Trainer Šmejkal bereits Pläne geschmiedet – Details daraus verriet er nicht. Aber Platz vier bleibt das angepeilte Ziel der Nordmänner.

Das Viertelfinale wird im „Best of three“-Modus ausgetragen. Am 4. März geht‘s in Zwettl los. Die anderen beiden Spiele steigen auswärts.