Vier Spiele, vier Siege – so lautet die Top-Bilanz von URW Waldviertel nach zwei Wochen Saison. Und das noch ohne Heimspiel! Dafür steigen am kommenden Wochenende gleich zwei Spiele in der Zwettler Stadthalle. Ein Auftakt mit einem Knall, könnte man sagen.

Los geht‘s am Freitag mit dem Spiel gegen die noch sieglosen Hartberger, wo alles andere als ein Sieg der Nordmänner eine Überraschung wäre. Angesichts früherer Ergebnisse wäre das auch beim Gegner am Sonntag so. Die Rieder wussten aber schon in der Vergangenheit zu überraschen – in der Analyse zum Saisonstart sah URW-Manager Werner Hahn die Oberösterreicher als „den aufstrebenden Verein in Österreich. Sie haben eine neue Halle und werden auch sportlich immer stärker“.

Den Auswärts-Marathon zum Saisonstart mit vier Spielen binnen zehn Tagen haben die Nordmänner erfolgreich hinter sich gebracht. Am Samstag feierten sie noch einen 3:2-Erfolg gegen Sokol/Post SV Wien. Bei dem mussten die Waldviertler aber doch stärker an ihre grenzen gehen als erhofft. Die ersten beiden Sätze spielten sie souverän. Durch Umstellungen fand Sokol aber immer besser ins Spiel, glich nach Sätzen aus. Wie schon am Donnerstag in der MEVZA-Liga in Graz ging‘s in den Entscheidungssatz. Dort setzte sich URW klar durch.

„Wir haben versucht, einige Spieler zu schonen, was jedoch leider nicht funktioniert hat. Die Gastgeber haben sich in einen Rausch gespielt. Aber wir haben uns gut zurückgekämpft“, meinte URW-Trainer Zdenek Smejkal. „Wir müssen das Spiel gut analysieren, um gut durch die schwere und spielintensive Zeit zu kommen. Die bisherigen Auswärtssiege stimmen uns alle positiv.“ Auch Manager Werner Hahn resümierte positiv: „Unser junges Team muss noch lernen, dass sie immer als Favorit antreten müssen. Aber an diesen Anforderungen werden sie wachsen für die weiteren Aufgaben, die uns noch bevorstehen.“

Bereits am Donnerstag feierten die Nordmänner einen Auftakt nach Maß in die MEVZA-Liga, feierten auswärts beim österreichischen Meister Graz einen 3:2-Sieg. Die Anreise gestaltete sich durch einen Mega-Stau vor Graz schwierig. Die Nordmänner kamen erst kurz vor Spielbeginn an, ließen sich die Strapazen jedoch nicht anmerken und nahmen dem UVC Graz gleich den ersten Satz ab. Auch der zweite Satz ging an die URW.

Dann kamen aber die Steirer auf, holten knapp den dritten Satz und mit diesem Rückenwind auch den vierten. So musste der fünfte Satz die Entscheidung bringen. Mit einer Aufschlagserie konnten sich die Nordmänner 5:1 absetzen und spielten diesen Vorsprung unangefochten nach Hause.

„Ein schweres Spiel mit einer sehr langen Anreise. Wir haben den amtierenden österreichischen Meister in der eigenen Halle geschlagen. Gratulation an meine Burschen“, strich Smejkal hervor. „Das Spiel hätte sich mehr Zuschauer verdient, beide Mannschaften haben gezeigt, was in ihnen steckt.“