URW Waldviertel: Weiter auf Erfolgskurs

Die Waldviertler Volleyballer stecken gerade mitten in den bislang intensivsten Wochen der Saison. Nach MEVZA-Auftakt samt Liga-Match vor zwei Wochen standen vorige Woche gleich wieder drei Partien auf dem Programm. Mit der sportlich aufreibendsten nach Europacup-Auftakt und AVL in Ried zum Abschluss der Woche am Sonntagabend in der dritten ÖVV-Cup-Runde. Da mussten sich die Nordmänner gegen Amstetten ordentlich plagen, um in die nächste Runde zu kommen.

Die Partie in der Zwettler Stadthalle ging über die volle Distanz, zudem mussten die Nordmänner gegen den Finalgegner der Vorsaison im Tie-Break zwei Satzbälle abwehren, um den 3:2-Erfolg endlich in trockene Tücher zu bringen. Zweimal legte URW vor, zweimal zogen die Mostviertler, die am Vortag in der Liga auch Hypo Tirol zwei Matchbälle abrangen, wieder gleich. „Ein sehr spannendes Spiel, die Burschen wollten diesen Sieg unbedingt, haben darum gekämpft“, resümierte URW-Manager Werner Hahn. „Wir hatten mit sehr vielen Ausfällen zu kämpfen, die immense Belastung macht sich derzeit bemerkbar. Auf lange Sicht profitieren wir aber von dem dichten Programm. Nur jetzt müssen wir eben Prioritäten setzen.“

Das bedeutet, dass dann auch einmal eher die zweite Garnitur zum Auswärtsspiel nach Ried fährt – und dort am Samstag stark spielte, nur knapp am Sieg vorbeischrammte.

Die oberste Priorität für diese Woche sei, dass die Spieler gesund werden – auch im Hinblick auf den großen Kracher am Samstagabend. Da kommt nämlich der noch ungeschlagene Titelaspirant Hypo Tirol ins Waldviertel. „Das wird ein Mega-Match“, freut sich Hahn. „Wir werden einen sehr guten Tag brauchen.“