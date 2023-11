Vor vollem Haus: Waldviertler knöpften Tirol als Erster Punkte ab

Ein Spektakel nach dem anderen feuern die Waldviertler Volleyballer derzeit besonders bei den Heimspielen in der Zwettler Stadthalle ab. Der Kracher gegen Tirol übertrumpfte am Samstag aber vieles. „Da sind einige Rekorde gepurzelt“, schmunzelt Nordmann-Manager Werner Hahn. Vor restlos ausverkaufter Hütte entwickelte sich auch sportlich ein absoluter Leckerbissen, an dessen Ende die Tiroler erstmals in dieser Saison Federn lassen mussten.

Dabei sah es zunächst so gar nicht danach aus. Die Gäste fegten durch die ersten beiden Sätze, ließen der verletzungsbedingt ziemlich veränderten Union Waldviertel keine Chance (14:25 und 18:25). Aber dann kippte die Partie. Die Nordmänner schlugen gegen etwas überheblich werdende Tiroler zurück, krallten sich den dritten Satz und kamen derart in Fahrt, dass der Liga-Dominator auch nachdem er seinen Fehler erkannt hatte, richtige Probleme bekam. Auch der vierte Satz ging unter frenetischem Jubel der Fans an URW (25:17). Auch der Entscheidungssatz wurde noch eine richtig enge Kiste. Letztlich setzte sich aber doch die Routine der Gäste durch.

„Das macht mich mächtig stolz!“

„Tirol hat verdient gewonnen, war einfach besser“, anerkennt Werner Hahn. Seinen Nordmännern war dennoch gelungen, was bis dahin noch keiner geschafft hatte: einen Punkt gegen Tirol zu holen. „Das macht mich mächtig stolz!“, sagt Hahn. „Wir haben anfangs aufgrund der verletzten Spieler etwas experimentiert. Dann haben wir gewechselt und plötzlich ist es gelaufen. Dazu kam, dass es Tirol im dritten Satz etwas schleifen hat lassen. Da stand die zweite Mannschaft auf dem Platz. Der Schuss ist nach hinten losgegangen“, analysiert Hahn. „Sie waren etwas überrascht von unserem Willen, von unserer Kampfkraft und auch von der Kulisse. Im vierten und fünften Satz haben sie ihre Champions League Formation aufs Feld geschickt.“

Mit diesem Spiel haben die Waldviertler den schweren Saisonstart abgeschlossen, treffen in den nächsten Wochen auf jene Teams, die in der Vorsaison in der unteren Tabellenhälfte klassifiziert waren. Die Bilanz kann sich bislang sehen lassen. In sechs Spielen gab es vier Siege, dazu die Auftaktniederlage in Tirol (0:3) und in der zweiten Runde gegen Hartberg (1:3). „Überhaupt unsere Heimbilanz ist super“, freut sich Hahn. „Die erste Partie haben wir verloren, seither aber immer gepunktet. Das Traumziel wären neun Punkte aus den ersten sechs Spielen gewesen. Jetzt haben wir elf. Es läuft wirklich sehr gut.“ Nachsatz: „Darauf ausruhen dürfen wir uns aber nicht. Die Saison ist noch jung.“

NÖ-Derby um den Einzug ins Cup-Halbfinale

Weiter geht's mit einem Match-Doppel. Am Samstag sind die Waldviertler in der Liga bei Weiz zu Gast. „Eine große Challenge. Die Halle in Graz ist schwierig zu bespielen. Und die Liga rückt immer mehr zusammen, das Niveau steigt bei allen Teams“, warnt Hahn. „Aber wir wollen auf jeden Fall punkten.“ Mehr als nur punkten steht tags darauf auf dem Plan: Da empfangen die Nordmänner im Cup-Viertelfinale Amstetten zum NÖ-Derby. Hahn: „Unser Ziel ist, unter die besten vier Teams zu kommen. Dafür müssen wir ins Halbfinale.“

Das erste Duell in der Liga war eine ganz klare Angelegenheit für URW. Auch jetzt sind die Nordmänner klarer Favorit gegen die Mostviertler, die in der neuen Saison noch immer nicht auf Touren gekommen sind. „Ich verspreche , dass beim nächsten Match eine andere Mannschaft am Feld stehen wird“, sagte VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach dem 0:3 gegen Aich/Dob, der bereits fünften Niederlage in der AVL.