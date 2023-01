Waldviertel verliert Thriller gegen Aich/Dob

Werbung

Das war nichts für schwache Nerven, was sich Samstagabend in der Zwettler Stadthalle abspielte. Der regierende österreichische Meister URW Waldviertel und Vizemeister Aich/Dob lieferten sich einen High-Class-Thriller bis fast zum letzten Punkt.

Dabei brauchten die von Ausfällen (neun Akteure) gebeutelten Waldviertler einige Zeit, um sich auf das druckvolle Spiel der Gäste einzustellen. So war Satz Nummer eins auch relativ glatt erledigt. Zwar schien das Ergebnis von 25:22 knapp, die Kärntner hatten das Geschehen aber stets im Griff. Im zweiten Satz schienen die Hausherren zunächst aufzukommen.

Eine etwas eigenartige Entscheidung des Schiedsgerichtes machte aus einer möglichen 3:0-Führung aber ein 2:1, danach kam bei den Waldviertlern wieder Unsicherheit auf, Aich/Dob spielte auch Satz Nummer zwei trocken nach Hause – 25:17.

Während sich die Gäste ihrer Sache wohl schon zu sicher waren, nahmen die Waldviertler nun Fahrt auf. Angetrieben von einem überragenden Kyrylo Klochko und vom Publikum präsentierten sich die Nordmänner nun eine Klasse stärker und entschieden Satz Nummer drei mit 25:18 klar für sich.

Kampfeslustige Nordmänner

Die Nordmänner nahmen diesen Flow in den vierten Satz mit. Symbolisch für den Aufschwung war eine Szene Mitte des Satzes: Pavel Bartos verfolgte einen schier aussichtslosen Ball, per Flugeinlage brachte er diesen per Fuß zurück ins Feld, sodass sein Team sogar noch punkten konnte. Satz Nummer vier ging mit 25:20 an die Nordmänner.

Das Geschehen war nun völlig offen, das Publikum laut und außer sich – ein Entscheidungssatz musste her. Dieser begann ausgeglichen. Doch zu Satzmitte haderte Waldviertel erneut zweimal mit dem Schiedsgericht, Aich/Dob machte die entscheidenden Punkte und hatte schlussendlich den längeren Atem: 15:10, 3:2 nach einer Zeit von 2:15 Stunden.

Für Waldviertel blieb der Trost, dass trotz der vielen Ausfälle ein Punkt mitgenommen werden konnte. In der Tabelle steht die Truppe von Trainer Zdenek Smejkal weiter auf Rang sechs. Die Top-8 erreichen das Play-off.