WALDVIERTEL - AMSTETTEN 3:0. „In Summe haben sie einfach einen viel besseren Kader wie wir.“ Die Matchanalyse von Amstetten-Coach Jan Schmidt nach dem zweiten NÖ-Derby der Saison klingt fast wie eine Kapitulation. Wie schon in Amstetten waren die Waldviertler schlicht außer Reichweite, siegten wieder 3:0 – und das trotz der angespannten Personalsituation.

„Eine unglaubliche Leistung unserer Spieler in dieser schwierigen Situation“, lobte Coach Zdenek Smejkal seine Nordmänner. Die drei Sätze waren zwar stets hart umkämpft, unterm Strich gab‘s am Heimsieg aber nichts zu rütteln. „URW war vor allem am Service besser“, sagt Schmidt. „Wir sind im Laufe des Spiels zwar immer besser geworden, am Satzende hat man aber immer deutlich gesehen, dass die Waldviertler mehr Routine haben.“ Für „Smejk“ war‘s vor allem ein Sieg des Willens: „Die Spieler sind über sich hinausgewachsen, jeder hat für den anderen gekämpft und tollen Siegeswillen gezeigt.“

„Emotionsgeladene Spiele in Finnland“

Mit diesem Willen überrollten die Nordmänner bereits vergangenen Mittwoch Weiz klar mit 3:0. Und mit diesem Ehrgeiz möchte man jetzt auch im CEV-Cup etwas bewegen. Im Sechzehntel-Finale bekommt man es aber gleich mit einem harten Brocken zu tun: Levoranta Sastamala. Der finnische Meister zählt zu den Top-Adressen in Europa und scheiterte nur knapp an der Quali zur Champions League.

Das Hinspiel in Zwettl ging bereits am Dienstag nach Redaktionsschluss über die Bühne. Am 4. Dezember müssen die Nordmänner aus dem Waldviertel in den richtigen Norden. Sastamala liegt etwa 150 km nordwestlich von der finnischen Hauptstadt Helsinki. URW-Manager Werner Hahn setzt auf die Außenseiterrolle: „Die liegt uns! Wir haben nichts zu verlieren. Alles andere als ein klarer Sieg von Sastamala wäre eine Sensation. Für uns ist es eine Premiere, wir haben noch nie gegen ein finnisches Team gespielt und werden alles für emotionsgeladene Spiele tun.“