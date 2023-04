URW-Damen müssen in der Relegation nachsitzen

Werbung

Nach der langen Anreise startete Union Volleyball Waldviertel mit einem guten Vorsprung in das aufstiegsentscheidende Spiel gegen Klagenfurt. Die Gegnerinnen agierten anfangs sichtlich nervös, fanden nach einigen Punkten aber bald das nötige Selbstbewusstsein, um die Zwettlerinnen in der Verteidigung und Annahme unter Druck zu bringen.

Der erste Satz ging 25:21 an die Heimmannschaft. Im zweiten Satz zeigten die Waldviertlerinnen von Beginn an Unsicherheiten im Block und in der Annahme, hatten mit den schnellen und variierenden Angriffen der Klagenfurter innen zu kämpfen und fanden nur schwer wieder ins Spiel zurück (25:14).

Im dritten Anlauf aber konnten die Zwettlerinnen wieder in Führung gehen und lange Ballwechsel oftmals für sich entscheiden. Bis zum Satzende blieb diese wichtige Partie äußerst spannend, doch die ehemals 2.-Bundesliga-Spielerinnen bewiesen schlussendlich mehr Nervenstärke, fixierten mit 27:25 und dem zweiten Sieg den direkten Aufstieg in die AVL 2.

Für die Zwettlerinnen geht es als Gruppenzweite in die nächste Relegationsrunde, wo am Samstag das erste Heimspiel auf dem Programm steht. Der Gegner ist noch offen.