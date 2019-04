Mit einem Gesamtscore von 3:0 zogen die Waldviertler am Samstag vermeintlich locker ins Finale der Austrian Volley League ein. Erst nach genauerem Hinsehen offenbart sich, dass die Serie am Mittwoch auf Messers Schneide stand, die Grazer drauf und dran waren, in der eigenen Halle auszugleichen.

„Der Druck war eindeutig bei uns. Bei einem Sieg der Grazer, wäre die Serie wieder offen gewesen“, sagte Manager Werner Hahn, nachdem sein Team beim 3:2-Sieg in der Steiermark sogar einen Matchball abwehrte. Das Heimspiel verlief dafür von der ersten Minute an wie auf einer schiefen Ebene, und das vor rund 600 begeisterten Fans. „Volleyball ist die Ballsportart Nummer eins im Waldviertel. Punkt“, tönte Hahn. Nach 2:0-Satzführung war nur im dritten Durchgang ein Hauch von Spannung zu spüren. „Es ist so ein unglaublicher Druck von unseren Zuschauern entstanden. Da braucht es schon einen ganz großen Konkurrenten, um dem standzuhalten.“

„Müssen mächtiges Service entschärfen“

Ein solcher ist Finalgegner Aich/Dob, gegen den auf dem Papier nicht viel drin ist und heuer auch nicht war. „Absolut gar nix war drin“, bekräftig Hahn. „Die Situation ist die gleiche wie voriges Jahr, Aich/Dob ist der klare Favorit. Der Unterschied ist, dass wir erfahrener sind, wir haben schon ein Finale erlebt. Und die Pause ist diesmal gleich lang, weil wir auch nur drei Spiele gebraucht haben. Das gibt uns zusätzlich Mut und Selbstvertrauen und damit müssen wir in Kärnten auftreten.“

Man werde sich wieder gut vorbereiten, verspricht Hahn, der die Trainingssteuerung der letzten Wochen hervorhebt, die Leistung habe auf den Punkt gepasst, die Mannschaft schloss nahtlos an die Leistungen in der MEVZA an. Worauf es nun gegen Aich/Dob ankomme? „Darauf, ihr mächtiges Service zu entschärfen. Wir werden noch einmal den Turbo zünden.“

Der ORF überträgt auf seinem Spartensender Sport+ alle Spiele der „Best-of-Seven“-Serie live.