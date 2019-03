Die Waldviertler ringen Graz im ersten Spiel des Halbfinales vor 500 Zuschauern in Zwettl 3:1 nieder.

WALDVIERTEL - GRAZ 3:1. Der erste Schritt ist geglückt, die Waldviertler schlugen im ersten Spiel der Halbfinalserie daheim den UVC Graz. Dabei sah Manager Werner Hahn die Steirer vor der Partie sogar leicht im Vorteil. „Sie haben uns in vier Spielen im Grunddurchgang dreimal geschlagen“, so der Funktionär.

Mit der anfänglichen Anspannung kamen die Gäste zunächst auch besser klar und sicherten sich durch viel Druck am Service den ersten Satzgewinn (18:25). Doch die Heimischen kämpften sich im zweiten Durchgang, angefeuert von knapp 500 Zuschauern, zurück in die Partie und glichen aus (25:19). Im dritten Satz wurden die Fans dafür mit einem Feuerwerk beider Teams beglückt. Die Nordmänner hatten das bessere Ende für sich und entschieden diesen wichtigen Satz für sich (32:30).

Erstmals in Rückstand, nahmen die Gäste aus Graz im vierten Abschnitt wieder viel Risiko am Service und gingen mit einem kleinen Vorsprung in die finale Phase. Einmal mehr stand die Halle Kopf, als die Heimischen den Satz doch noch drehten und mit ihren Fans den ersten Sieg im Halbfinale feiern durften. „Ein hochdramatisches, sportlich hochklassiges Match“, jubelte Hahn, während Robert Koch, Trainer der Grazer, mit dem Auftritt seines Teams nichts anfangen konnte: „Einige Spieler von uns haben vergessen, dass das Play-off heute begonnen hat.“

GRAZ - WALDVIERTEL, Mittwoch, 20 Uhr; WALDVIERTEL - GRAZ, Samstag, 19 Uhr. Die Nordmänner würden mit zwei weiteren Siegen schon nächste Woche den Finaleinzug fixieren. Für das erste Auswärtsspiel im Sportpark Graz am Mittwoch wird von der Union Volleyball Waldviertel sogar ein Fanbus organisiert.