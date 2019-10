Der einzige Nordmann bei der Volleyball-Europameisterschaft kehrte vergangene Woche ins Waldviertel zurück, am Sonntag holte Pavel Bartos (schied mit Tschechien im Achtelfinale gegen den späteren Europameister Serbien aus) mit seinen Kollegen bereits den 3:2-Sieg in Graz. „Unser erste Aufspieler ist damit erst vier oder fünf Tage bei der Mannschaft, umso höher ist der Erfolg einzustufen“, weiß Manager Werner Hahn.

Während Bartos auch am Mittwoch in Weiz und am Samstag in Bleiburg, beim Auftakt in die MEVZA gegen Aich/Dob, wieder mit von der Partie ist, muss ein Neuzugang auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz warten. Niels de Vries ist seit einer Woche außer Gefecht, den 23-jährigen niederländischen Mittelblocker plagt eine Verhärtung im Oberschenkelmuskel.

„Eine Woche hat er schon hinter sich, zwei fehlt er insgesamt. Da schauen wir genau hin, riskieren brauchen wir so früh nichts. Wir brauchen vor allem zum Saisonende hin fitte Spiele“, erklärt Hahn, der schwierige Spiele auf sein Team zukommen sieht. „Weiz hat sich gut verstärkt und spielt jetzt mit vier starken Legionären. Mit Sasa Jovanovic haben sie einen super Trainer, der sie bestimmt gut auf uns eingestellt hat. In der Vorbereitung hat Weiz immerhin Graz geschlagen.“

Hahn: „Wollen bei Aich/Dob gewinnen“

Ungleich schwerer wird die Aufgabe für die „Nordmänner“ wenige Tage später im europäischen Bewerb gegen die Kärntner. „Das ist gleich ein enormes Kräftemessen, wo Aich/Dob natürlich Favorit ist. Sie sind auch heuer wieder über alle anderen Mannschaften in Österreich zu stellen“, erklärt der Manager die Kräfteverhältnisse. „Wir wären aber keine guten Sportler, wenn wir dort nur hinfahren und nur unsere Pflicht erfüllen. So wie wir in Weiz auf Sieg spielen, wollen wir auch bei Aich/Dob endlich gewinnen. Am besten gleich am Samstag.“