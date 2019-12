Nach dem kurzen Durchhänger in der Vorwoche schafften die Nordmänner, mit einer vollen Woche Vorbereitung und 60 mitgereisten Fans im Rücken, die Kehrtwende im wichtigen MEVZA-Spiel in Zagreb.

Obwohl die Partie auch via Livestream übertragen wurde, schlug die „Erlebnisfanreise“ der Nordmänner voll ein. „Die Fans waren fasziniert. Sie waren hautnah an den Spielern dran, haben hinter die Kulissen geschaut und gesehen, wie so ein Programm abläuft, was für einen Einsatz wir für die Mannschaft an den Tag legen“, erzählte URW-Manager Werner Hahn. „Der Aufwand, den wir ein ganzes Jahr betreiben, ist ja nicht ohne. Auch für die Spieler sind die Reisestrapazen ein Wahnsinn.“

„Beim Modus muss es bald eine Diskussion geben. Man sieht bei jedem Verein, dass er Probleme hat.“Werner Hahn, URW-Manager

Die Waldviertler nehmen sie trotzdem in Kauf, obwohl, wie Hahn immer wieder betont, „der Fokus klar auf der nationalen Liga liegt.“ Für die Fans jedoch seien die Spiele gegen europäische Spitzenteams ideal.

„Damit sie auch mal andere Vereine sehen. Außerdem spricht die Qualität der Liga für sich, es wird immer Volleyball auf höchstem Niveau geboten. Wir sind meistens Außenseiter, das macht es für die Leute noch einmal spannender“, erklärt der Manager die Vorteile. „Und für uns sind es einfach super lässig schöne Partien.“

Nordmänner wollen ins MEVZA-Final Four

Am liebsten möchten die Nordmänner daher in die Verlängerung, die Platzierungsspiele der besten vier Teams.“ Alle starken Gegner haben wir am Anfang gehabt. Erst jetzt kommen die, die wir schlagen können, und wir sind nur drei Punkte hinter dem Vierten“, rechnet Hahn. „Es wird ganz eng, in einer Liga, in der jeder gegen fast jeden gewinnen kann.“

Dass er dennoch mit der Anzahl an zusätzlichen Spielen nicht glücklich ist, daraus macht Hahn keinen Hehl. Alleine in der Hauptrunde sind für die Nordmänner in der MEVZA 14 Runden zu absolvieren. „Beim Modus muss es bald eine Diskussion geben“, fordert der Funktionär daher. Man sieht bei jedem Verein, dass er nach einem internationalen Spiel so seine Probleme hat. Auch Ried und Graz ist es zuletzt so gegangen, aber wir ziehen das im Gegensatz zu denen auch ein ganzes Jahr durch.“

Ein Jahr, das die Waldviertler mit einem Sieg im Derby gegen Amstetten (das gleichzeitig das letzte Spiel im Grunddurchgang ist) unbedingt abrunden wollen, wie Hahn verspricht: „Das wäre enorm. Wir laden wieder alle Fans in die Halle ein, haben auch ein tolles Rahmenprogramm vorbereitet.“