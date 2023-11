Ein Satzgewinn war für URW-Damen das höchste der Gefühle

Beim Heimspiel am Samstag konnten die Waldviertlerinnen ihre Gäste aus dem Mühlviertel nur zeitweise in Bedrängnis bringen, mussten sich letztlich klar nach vier Sätzen geschlagen geben.

Die Partie startete ausgeglichen und auf beiden Seiten konnte durch gute Service- und Angriffsarbeit Druck aufgebaut werden. Eine geringe Eigenfehlerquote bei den Oberösterreicherinnen verschaffte ihnen genügend Sicherheit, um sich gegen Ende des Satzes durchzusetzen und der erste Satzsieg ging knapp an die Gäste (24:26).

Im zweiten Satz hatten beide Teams mit dem druckvollen Service zu kämpfen und zeigten Probleme in der Annahme. Den Gegnerinnen gelang der Angriffsaufbau etwas besser und sie konnten die heimische Verteidigung oftmals geschickt ausspielen. Die Waldviertlerinnen fielen demnach punktemäßig schnell zurück uns mussten den Satz hergeben (18:25).

Auch im dritten Anlauf schlichen sich vermehrt Annahme- und Servicefehler ein. Die Zwettlerinnen zeigten aber durchwegs Siegeswillen und ließen sich von einem Zwischenstand von 17:21 nicht abhalten, weiterhin um jeden Punkt zu kämpfen und die gegnerische Verteidigung ins Schwitzen zu bringen. Durchdachte Angriffe und eine starke Verteidigungsarbeit brachten nach einer sehenswerten Aufholjagd den Satzsieg (27:25).

Im letzten Satz war die Luft bei den Waldviertlerinnen jedoch draußen. Eine zu hohe Anzahl an Eigenfehlern und Kommunikationsprobleme am Feld führten zu einem schnellen Rückstand der in diesem Fall nicht mehr aufzuholen war (11:25) und die Damen mussten den Matchverlust hinnehmen.

Coach Mateusz Sniezek ist trotzdem zufrieden, dass einige Elemente aus der Trainingswoche im Spiel bereits umgesetzt wurden und auch viele jüngere Spielerinnen diesmal ihr Können unter Beweis stellen konnten und zeigt sich äußerst zuversichtlich für die kommenden Spiele.