Perfekte Bedingungen bei der 13. Auflage des Backwaterman am Stausee Ottenstein. 96 Starter konnten die 7km-Distanz finishen. Am Ende setzte sich mit dem tschechischen Weltcup-Starter Matej Kozubek der große Favorit durch. Kozubek schlug nach 1:22:19 Stunde am Ufer in Ottenstein an und verwies den Grazer Jan Hercog (1:25:48) an die zweite Stelle.

Doch der Reihe nach: Erstmals stand der Backwaterman unter der Regie von Andreas Sachs. Der Marketing-Profi, der unter anderem auch die Neusiedlersee-Durchquerung revitalisierte und im Ausdauersport daheim ist, rührte in den vergangenen Monaten kräftig die Werbetrommel, konnte das Starterfeld im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifachen.

Schon die Fahrt zum Start war für den Großteil der Langdistanz-Teilnehmer ein Erlebnis. Per 40-minütiger Bootsfahrt wurden die Sportler zum Start nach Mitterreith gebracht. Während einige die Fahrt zum letzten Justieren des Wettkampfanzuges nutzten, versuchten sich andere, den Weg zurück nach Ottenstein einzuprägen. Nach einigen Kurven des Bootes und der weitläufigen, fjordähnlichen Seitenarme des Stausees hatten aber auch die erfahrensten Open Water-Schwimmer kurzzeitig die Orientierung verloren. Scherze („irgendwo werd‘ ich schon aus dem Wasser klettern …“) verdrängten die Ungewissheit …

Dass die ersehnte Orientierung beim Schwimmen selbst wieder kam, dafür sorgten nicht nur explizit angebrachte Bojen, sondern auch Mitarbeiter, die in Begleitbooten unterwegs waren.

Mörderisch schnell war aber nicht nur Herren-Sieger Kozubek unterwegs, der von einem „perfekten Rennen und idealen Bedingungen“ sprach, sondern auch die erst 17-jährige Linda Ungerböck vom SV Simmering. Als Gesamt-Vierte gewann sie in 1:28:19 ganz souverän die Frauen-Wertung vor Emma Leu (Diana Wien), die als Gesamt-Achte ebenfalls an der Spitze mitmischte.

Aber nicht nur die „Profis“ kamen auf ihre Rechnung, sondern auch die Teilnehmer der „Volksdistanzen“. Die 1,5km-Distanz entschied die deutsche Schwimm-Legende Christof Wandratsch (18:16min.) für sich, über die 750m war der Zwettler Nikolaus Dräger der Schnellste (12:24min.).