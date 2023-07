Dräger/Kronberger: Platz zwei in Koper

Bei 32 Grad, Meeresprise und Urlaubsfeeling für die Zuschauer kämpften sich der Zwettler Simon Dräger und sein Partner Julian Kronberger aus Aschbach unter Coach Jakob Reiter in Koper bei einem dreitägigen MEVZA-Turnier von Tag zu Tag bis ins Finale vor.

Bereits am ersten Tag mussten sich die Burschen aufgrund einer Verletzung von Kronberger beim Match gegen Ungarn geschlagen geben. Ein Weiterspielen am kommenden Tag war auf Grund der Schmerzen nicht sicher. Dennoch versuchten die Niederösterreicher das Turnier fortzusetzen und konnten nach zwei Siegen am zweiten Tag mit dem Einzug ins Halbfinale schon sehr zufrieden sein.

Danach belohnten sie ihr Durchhaltevermögen mit einem Sieg im Halbfinale. Bei brütender Hitze fand schließlich das Finalspiel statt. Nach einem holprigen ersten Satz und Satzverlust fuhren die Burschen im zweiten Satz nochmal mit ihrem gesamten Können auf und kämpften sich bis auf 22:22 vor. Dennoch reichte es nicht für den Satzausgleich und der Turniersieg ging an die Ungarn. Mit sensationellem Silber im Gepäck dürfen die Burschen jetzt ein paar Tage entspannen, bevor es mit dem Training für das nächste MEVZA Turnier in Hartberg losgeht.