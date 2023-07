Gold und Bronze bei der Landesmeisterschaft

Die U15-Mädchen der Union Waldviertel konnten die hohen Erwartungen, die aufgrund der bisherigen Ergebnisse in sie gesetzt wurden, bei der Beachvolleyball-Landesmeisterschaft in Hollabrunn voll erfüllen. Zwar mussten sich die Top-Favoritinnen Mia Paumann und Marlene Schmid nach einer durchwachsenen Leistung im Halbfinale mit Bronze begnügen, dafür zeigten Viktoria Kirchmayr und Elisa Löschenbrand aber groß auf und holten sich in einem spannenden Finale gegen Valerie Wicho und Emily Grusch von der Spielgemeinschaft Bisamberg/Hollabrunn den Landesmeistertitel.

Jedoch können die beiden urlaubsbedingt die damit verbundene direkte Qualifikation für die österreichischen U15-Meisterschaften nicht nutzen. Für das ebenso teilnahmeberechtigte Duo Paumann/Schmid geht es von 18. bis 20. August in Graz um den österreichischen Meistertitel.