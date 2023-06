In allen Bewerben! Zwettler Gym beim Schulbeach-Cup unschlagbar

Etwa 130 Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 18 Jahren beteiligten sich bei der HAK Zwettl in drei Altersklassen an den als Waldviertler Vorausscheidung für den NÖ Schulbeachcup ausgetragenen Regionalturnieren. Dabei kürten 24 Schulmannschaften aus Zwettl, Waidhofen/Thaya und Amstetten in insgesamt 80 Matches die Vertreter bei den Landesmeisterschaften in Tulln.

Nach Turniersiegen bei den Burschen und Mädchen im Unterstufe 1-Bewerb (1. und 2. Klasse), bei dem 3 gegen 3 gespielt wurde, entschieden die Volleyballerinnen und Volleyballer des Zwettler Gymnasiums auch die Regionalturniere für die Unterstufe 2 (3. und 4. Klasse) und die Oberstufe, bei denen jeweils ein Burschen-, ein Mädchen- und ein Mixedteam mit je zwei Spielern gegeneinander antraten, für sich.

Bei den Landesmeisterschaften in Tulln gilt es nun, an die heurigen Erfolge in der Halle (3 Landesmeistertitel, Bronze und Platz 7 bei den Bundesmeisterschaften) anzuschließen.