Start auf Sand gelungen: Starke Waldviertler bei Landeskämpfen

Eine stolze Delegation von zehn jungen Nachwuchstalenten der Union Volleyball Waldviertel nahm an den U19-Landesmeisterschaften in Hollabrunn teil. Bei Bilderbuch-Beach-Wetter kamen die Burschen und Mädchen so richtig in Fahrt und einige konnten sich bis in die Finalspiele durchkämpfen.

Bei den Mädchen kämpften sich Graf/Pichler über den „Loserpool“ noch bis ins Finale vor und beendeten das Turnier als Vizelandesmeisterinnen. Bei den Burschen katapultierten sich Scheikl/Kiss (Wien) und Dräger/Kronberger direkt bis ins Finale. Somit standen sich hier zwei Spieler der URW Waldviertel gegenüber. Den Landesmeistertitel holten schließlich sich Scheikl/Kiss.

Siegpremiere für Paumann/Schmid

Als Landesmeister ist man direkt für die ÖMS qualifiziert. Die Waldviertler beendeten das Turnier mit einem Landesmeister und zwei Vizelandesmeistertiteln. Außerdem belegten sie noch bei den Mädchen die Plätze sieben und neun, bei den Burschen die Ränge vier und fünf.

Besonders hervorzuheben sind die ganz jungen Spieler Martin Poinstingl (4. Platz), Mia Paumann Mia und Marlene Schmid (5.Platz), die alle noch U15-Spieler sind eine tolle Performance ablieferten.

Foto: privat

Nach Platz zwei beim U17-Turnier in Schottwien holten Mia Paumann und Marlene Schmid am Sonntag in Gallspach ihren ersten Turniersieg auf der Junior Tour. Die topgesetzten Mädchen dominierten alle Spiele und zeigten, dass sie in dieser Altersklasse zu den besten österreichischen Teams gehören. Damit werden sie auch ihren Top-Ten-Rang in der österreichweiten U15-Rangliste weiter verbessern.