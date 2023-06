URW Waldviertel: Nächste Top-Platzierungen auf Sand

Mia Paumann und Marlene Schmid sind gemeinsam mit Martin Poinstingl die großen Sieger von diesem Wochenende. Die Nachwuchsspieler der Union Volleyball Waldviertel holten sich beim U15-Turnier in St. Pölten die Goldmedaillen. Schon am Samstag beendeten die Mädchen das U19-Turnier auf dem fünften Platz.

Ein starkes Turnier spielten auch Elisa Löschenbrand und Viktoria Kirchmayr. Sie erreichten den dritten Platz. Für die jungen Spielerinnen Livia Dräger und Klara Zwettler, die ihr Debüt feierte, reichte es noch nicht zu einem Matchsieg. Dennoch bewiesen sie im letzten Satz, dass sie schon gut mithalten können.

Dräger selbstkritisch: „Keine konstante Leistung“

Simon Dräger kommentierte seine Leistung beim Amateurturnier in Wien (Rang neun) kritisch: „Wir haben sehr stark begonnen, konnten aber dann gegen die finalen Turniersieger unsere Leistung nicht konstant hochhalten. Es wäre mehr als ein neunter Platz drin gewesen, wir müssen an der Umsetzung der trainierten Inhalte fest arbeiten.“

In Zwettl wurde das erste Turnier im Rahmen der Austrian Beach Volleyball League gespielt. In den nächsten Wochen werden mehrere Turniere in Niederösterreich durchgeführt. Diesmal siegten die Aschbacher gegen die Zwettler.