Waldviertler Talente Scheikl & Dräger bei Junior- Staatsmeisterschaft

Als NÖ Landesmeister qualifizierte sich Fabian Scheikl mit seinem Partner Paul Kiss fix zur Teilnahme an der Beachvolley ÖMS Junior U19 in Perg. Simon Dräger mit Partner Julian Kronberger konnten aufgrund der hohen erreichten Punkte in dieser Saison ebenfalls teilnehmen.

Beide Teams meisterten die Gruppenphase, für Scheikl war aber dann das Turnier zu Ende und er erreichte den neunten Rang. Dräger kämpfte sich bis ins Viertelfinale vor und musste sich schlussendlich mit dem fünften Rang begnügen. „Zunehmende Schulterprobleme ließen nicht mehr zu, ein voller Angriff war schmerzbedingt nicht möglich. Es wäre sicher mehr drin gewesen, wenn ich voll fit gewesen wäre“, kommentiert Dräger diese Leistung.

Dennoch ließen es sich die ambitionierten niederösterreichischen Nationalteamspieler Kronberger (17Jahre) /Dräger (16 Jahre) nicht nehmen, auch bei der U21-ÖMS anzutreten. Sie konnten in der Gruppenphase noch gegen die deutlich älteren Mitspieler mithalten. Simons Schulter machte jedoch zunehmende Beschwerden und die Burschen beendeten das U21-Turnier auf Platz neun.

„Die Saison war sehr intensiv für uns, wir haben ohne Pause nach der Hallensaison durchgehend trainiert und sehr viele, auch internationale, Turniere gespielt. Unterstützt durch unseren Coach Jakob Reiter haben wir technisch und taktisch einen großen Fortschritt gemacht, aber es ist noch viel Luft nach oben. Jetzt heißt es fit werden für die Hallensaison, die bald beginnt und mit dem Einsatz in der 1. Bundesliga und heuer erstmals auch in der 2. Bundesliga sehr spannend werden wird", fasst Simon Dräger die Saison zusammen.