Zwettler wurde ins U18-Nationalteam einberufen

Nach dem Ende er Hallensaison steht bei den Volleyballern Beachvolleyball immer hoch im Kurs. Der Zwettler Simon Dräger, Nachwuchsspieler der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel, will auf Sand diese Saison so richtig durchstarten. Gemeinsam mit seinem Partner Julian Kronberger aus Aschbach wurde er als eines von zwei Teams ins U18-Beachvolleyball-Nationalteam einberufen.

Der 16-Jährige bewies schon in den vergangenen beiden Jahren, dass er sich im Sand wohlfühlt. Er genießt seit zwei Jahren eine duale Ausbildung (Volleyball und Beachvolleyball) im Leistungszentrum St. Pölten. Den heurigen Saisonstart kürten Dräger/Kronberger mit dem Doppel-Vizelandesmeistertitel für Niederösterreich in den Altersklassen U19 und U21.

Jetzt geht es erst mal zu einem Trainingscamp nach Wien. Trainiert werden die Burschen von dem URW-Libero Jakob Reiter. Bereits am 22. Juni geht es dann los mit dem ersten internationalen MEVZA-Turnier in Prag. Den Sommer über werden dann weitere MEVZA-Turniere in Koper (Slowenien) und Hartberg stattfinden.

Das große Ziel ist die Teilnahme an der Europameisterschaft im August in Madrid, an der aber nur eine der beiden U18-Mannschaften teilnehmen kann. „Dafür drücken wir unseren niederösterreichischen Burschen ganz fest die Daumen!“, so die Union Volleyball Waldviertel in einer Aussendung.