Kicken für einen guten Zweck .

Das Duell Allentsteig gegen Rapid begeisterte am Samstag eine Vielzahl an Schaulustigen und Fußballbegeisterten. Das Special Needs Team der Hütteldorfer, gab sich im nördlichen Waldviertel die Ehre. Unter den Zuschauern dominierten – wenig überraschend – die Farben Grün-Weiß.