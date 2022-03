Umbruch bei den Holzknechten

Werbung

Mit Rekord-Europameister Armin Kugler und Josef Laier kommen die Top-Holzknechte des Waldviertels seit vielen Jahren aus dem Bezirk Gmünd. Nun hat der Eurojack-Holzsportverein mit Basis in Langschlag auch einen Obmann aus dem Bezirk Gmünd. Der Breitenseer Manuel Haumer steigt in die großen Fußstapfen von „Mister Eurojack“ Kurt Graf, der den Holzsport im Waldviertel groß gemacht hat.

„Es gibt tolle, fähige, junge Leute im Verein. Da darfst du nicht zögern, Verantwortung abzugeben“, erklärt Kurt Graf seinen Rückzug, der eigentlich kein richtiger Rückzug ist. Denn der 57-Jährige bleibt weiterhin im Hintergrund tätig, kümmert sich auch weiter um die Trainingshalle in Langschlag, die einst auf seine Initiative erbaut worden ist und die ein wichtiger Baustein bei der beispielhaften Entwicklung des Holzsports im Waldviertel war. „Es bleibt im Verein alles ein Miteinander“, betont Graf. „Ich bin nach wie vor da, stehe mit Rat und Tat zur Seite. Nur bin ich nicht mehr in erster Reihe organisatorisch tätig.“

Das liegt jetzt in den Händen von Manuel Haumer und seinem Stellvertreter Josef Laier, ebenfalls aus Bezirk Gmünd, aus Oberlembach. „Ich habe schon während der vergangenen zwei Jahre immer mehr Dinge übernommen, konnte in der Pandemie ohne große Veranstaltungen gut in die Rolle hineinwachsen“, schildert der neue Eurojack-Obmann und auch Eurojack-Geschäftsführer.

Der 29-Jährige hat 2019 mit dem Holzsport begonnen. Just als er mit der Saison 2020 seine ersten Bewerbe bestreiten wollte, schwappte die Covid-Pandemie nach Österreich, alle Bewerbe wurden abgesagt. „Wir waren dann wieder mit Trainings beschäftigt, vereinzelt gab es Shows, an denen wir teilgenommen haben“, erzählt Haumer, der schließlich im vorigen Herbst bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft in München sein Debüt gab, dort gleich eine gute Leistung zeigte. „Der Sport taugt mir, hat sich zu einer großen Leidenschaft entwickelt. Ich werde auch neben der Vorstandstätigkeit aktiv bleiben. Das lässt sich gut vereinbaren“, sagt Haumer.

Dass er einmal so viel Verantwortung bei den Langschlager Holzknechten übernehmen würde, war nicht gleich klar, engagiert war der Breitenseer aber von Beginn an. So kam eines Tages Kurt Graf auf ihn zu. „Kurt hat immer gesagt, man braucht jemand an der Spitze des Vereins, der auch wirtschaftlich denkt. Und da ich beim Finanzamt arbeite, dachte er, dass ich der richtige Mann für seine Nachfolge wäre“, erzählt Haumer, der schnell interessiert war. „Nach einigen Vier-Augen-Gesprächen habe ich zugesagt.“

Für Graf war das nach so langer Obmannschaft keine Übergabe mit Wehmut. „Ich bin der glücklichste Mensch, dass das so funktioniert hat“, sagt er. „Ich bin froh, den Verein in neue, junge Hände abgeben zu können. So kommen neue Ideen rein. Es kann nicht immer alles gleichbleiben, muss sich immer weiterentwickeln.“

Der Verein seit top aufgestellt, organisatorisch wie zwischenmenschlich, betont Haumer. „Kurts Fußstapfen sind riesig. Aber ich will auch versuchen, eigene Wege zu gehen. Wir haben ein tolles neues Team und alle ehemaligen Vorstandsmitglieder stehen uns auch weiterhin zur Seite. Das ist wichtig, denn Eurojack-Event haben wir alleine noch keines organisiert.“

Erstmals wieder Bewerbe seit Pandemie-Beginn

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause finden heuer wieder Eurojack-Bewerbe statt. Der erste Mitte Mai wird gleich der Heim-Wettkampf – in Wieselburg bei der Landwirtschaftsmesse. „Die Planung ist voll im Laufen“, sagt Haumer. Neu ist nicht nur die Location, sondern auch das Bewerbsformat. Scheiberlschneiden, Stehendschroten, Zugsäge und Underhand-Chop werden nicht nacheinander abgespult. Auf der Bühne sind die vier Bewerbe aufgebaut und in „Halbstunden-Heats“ treten immer vier Sportler an. „Es gibt also alle Bewerbe gleichzeitig zu sehen“, erklärt Haumer. „Das Messepublikum ist neu für uns. Das wollen wir anders unterhalten.“

„Wir arbeiten gerade die letzten Details aus“, schildert Haumer, der auch sonst einige Ideen hat. So wird die Eurojack-Homepage überarbeitet. Zudem will er offene Trainings veranstalten, an denen jeder teilnehmen darf, um neue Holzknechte zu finden. „Das ist der Plan für heuer. Dann schauen wir weiter“, sagt Haumer. Für die Zukunft des Waldviertler Holzsports dürfte also vorgesorgt sein.