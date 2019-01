Zweimal nordischer Skisport am Wochenende in der Biathlonanlage Gutenbrunn. Am Samstag ging der zweite Bewerb des Waldviertler Langlauf-Cups über die Bühne, tags darauf stand die Landesmeisterschaft im Biathlon am Programm.

Schwierige Bedingungen erwischten die Langläufer, die sich zum Großteil aus Startern der U9 bis U11 zusammensetzten.

Über die 10 km siegte U20-Starter Tobias Kugler (Union Liebenau) in 30:18,8 Minuten vor Lorenz Lampl (SC Türnitz).

Bekannte Gesichter bei Landesmeisterschaft

Deutlich bessere Witterung erwischten die Biathleten am Sonntag. Der Bewerb wurde als Sprintwettkampf mit zwei Schießeinlagen liegend und stehend gestartet.

In den Jugendklassen setzte sich Liv Grete Stocker (1. SV Hohe Wand) über 6 km in 23:01,6 vor Sandra Millecker (Kitzbüheler SK) und Hanna Zormann (USC Lilienfeld) durch. Liegend passierten der Siegerin dabei nur zwei Fehlschüsse.

Den Landesmeistertitel machten sich einmal mehr Franz Langthaler (USC St. Leonhard), Julius Schlapschy, Thomas Bauer (beide HSV Allentsteig) und Bernhard Neuwirth (SC Nordwald) aus. Letzterer lief auf der 10 km langen Strecke beinahe fehlerlos über die Ziellinie. Nur ein Schuss ging beim Liegendanschlag daneben, womit Neuwirth einen wertvollen Vorsprung gegen Langthaler herausholte. Fünf Treffer beim Stehendanschlag machten die Titelverteidigung zur „g’mahden Wies’n“, bei 38:57,2 blieb die Uhr für Neuwirth stehen, dahinter fuhren Langthaler, Bauer und Schlapschy ins Ziel.

Schon am Samstag gibt es für Wintersportfans das nächste Schmankerl, wenn die besten Nachwuchsbiathleten aus Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten zum vierten Rennen des Bundesländercups nach Gutenbrunn kommen.