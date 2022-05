Billardverein Kirchberg: Ein Fest für 9-Ball

Werbung

Der 2019 gegründete Billardverein Kirchberg wuchs innerhalb kurzer Zeit auf 31 Mitglieder an und löste einen Billard-Boom in der Gemeinde Göpfritz aus. Die Begeisterung wurde so groß, dass der Entschluss gefasst wurde ein Turnier für die besten Billardsportler Niederösterreichs zu veranstalten. Weil der Jugendsport in Kirchberg an erster Stelle steht – immerhin sind 11 Kinder und Jugendliche im Verein – war die logische Konsequenz auch ein Jugendturnier auszutragen.

Die beiden 9-Ball-Turniere waren in einem Billardvolksfest eingebettet – Zelt Fest mit umfangreichem kulinarischem Angebot inklusive. Mit 43 Teilnehmern am Samstag und 13 am Sonntag war das Billardvolksfest auch das größte Turnier der Saison 2021/22. Zahlreiche Bundesligasportler, Landesmeister, Staatsmeister und Medaillengewinner bei Europameisterschaften nahmen am Wettkampf teil.

Stargast war die 16-Jährige Jugendweltmeisterin und -europameisterin Lena Primus aus der Steiermark, die sowohl beim Turnier der Erwachsenen teilnahm als auch am Jugendturnier. Nach Rang neun am Samstag siegte sie im Jugendturnier ohne Matchverlust.

Sensationell verlief der erste Turnierantritt der 8-jährigen Geschwister Leonie und Nadine Silipp, die nach noch nicht einmal einem halben Jahr Billardtraining schon einige Games in den Matches gegen die meist mindestens doppelt so alten Gegner erkämpfen konnten!

Vom Österreichischen Pool-Billard-Verband (ÖPBV) waren Jugendreferent Jakob Gasser und Jugendnationalkadertrainer Daniel Resch anwesend, die sich von der Jugendarbeit im Billardverein Kirchberg ebenso beeindruckt zeigten, wie der Jugendreferent des NÖPBV Bernhard Butschek, der beim Finalmatch auch als Schiedsrichter die Einhaltung der Billardregeln überwachte.