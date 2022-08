Union Volleyball Waldviertel: Nordmänner blicken der Saison entgegen

Werbung

In nicht ganz drei Wochen steht bei der Union Volleyball Waldviertel die Team-Präsentation auf dem Programm, am 24. September steigt das Supercup-Finale gegen Amstetten, am 1. Oktober der Saisonauftakt gegen Klagenfurt.

Es geht jetzt Schlag auf Schlag, die Vorbereitung ist bereits voll angelaufen, vorige Woche gab es in České Budějovice auch das erste Vorbereitungsmatch. „Es waren drei sehr gute Sätze von uns“, schildert URW-Manager Werner Hahn. „Am Anfang hatten wir etwas Schwierigkeiten, was aufgrund der Umstellungen aber ganz normal ist. Danach waren wir aber knapp dran. Man darf dabei nicht vergessen, dass wir mit ganz jungen Spielern in der Grund-Sechs aufgelaufen sind. Fabian Scheikl hat als Libero statt durchgespielt, Simon Dräger ist viel auf dem Feld gewesen.“

Du kannst im Training so viel simulieren, aber du lernst beim Match.“ Werner Hahn Manager URW Waldviertel

Nach dem neuerlichen Kaderumbau geben sich die Nordmänner diesmal etwas Zeit, um in Top-Form zu kommen. „Wir haben vier Spieler aus der Grund-Sechs abgegeben, das merkst du natürlich“, sagt Hahn. „Aber wir werden generell einen Weg mit vielen jungen Spielern einschlagen, ziehen etliche aus dem eigenen Nachwuchs hoch. Das ist die Zukunft!“

Der restliche Kader soll im Lauf der Woche stehen, hofft Hahn. Bei einigen Neuzugängen, besonders jenen aus Übersee, seien noch letzte Details wie Unterkunft oder Arbeitserlaubnis zu klären. „Im Kopf steht die Mannschaft schon. Aber noch ist nicht alles unter Dach und Fach“, schildert Manager Hahn und wagt bereits einen Blick auf die Meisterschaft: „Es wird ausgeglichen werden, Tirol greift wieder voll an, Aich/Dob sowieso. Das wird ganz eng an der Spitze. Für uns wird es eine lange Vorbereitung werden. Wir schauen wie immer, dass wir zur heißen Phase der Meisterschaft ab Anfang nächsten Jahres wieder in Top-Form sind.“

Dazu seien jetzt vor allem Spiele in den Knochen wichtig. Jede Woche steht mindestens ein Spiel oder Turnier auf dem Programm: „Im Volleyball geht es auf den halben Meter. Du kannst im Training so viel simulieren, aber du lernst nur beim Match.“