Zehnjähriges Jubiläum feierte Bushido Echsenbach am Samstag. Stattliche 450 Personen, darunter zahlreiche Ehrengäste wohnten den spannenden Vorführungen bei. Als große Stütze wurde die Gemeinde Echsenbach (vereinsfreundlichste Gemeinde Zwettls 2018), in Person von Bürgermeister Josef Baireder, hervorgehoben. Aber auch die Mitglieder selbst wurden gewürdigt, Raimund Hager und Silvia Atteneder von der Sportunion verteilten insgesamt zehn bronzene Verdienstzeichen für Funktionäre und Sportler.

Mittels witziger Sketches, ernsthafter Kampfkunsttechniken und einem geleiteten Programm, wurden die Zuschauer von 89 Vereinsmitgliedern in eine Welt voller Kunst, Gesundheit und Sport entführt. „Selbstverständlich waren die ‚kämpfenden‘ Künste wie Karate oder Kobudo für alle action-betonten Zuseher das Highlight“, erklärte Präsident Manuel Schüpany. Schläge, Tritte sowie Würfe standen dabei genauso am Programm wie Grundschultechniken oder Formen. Ob respektvolles und diszipliniertes Verhalten der Kinder und Jugendlichen oder energiegeladene Erwachsene, alle zogen die Zuschauer in ihren Bann. Wer es etwas ruhiger mochte, wurde mit Tai Chi (Bewegungskunst) und Qi Gong (Meditationskunst) zum selbst Ausprobieren belohnt.

Bushido Echsenbach feierte Jubiläum

400 Sportler holten seit der Gründung nicht weniger als 558 Medaillen. „Zehn Jahre sind in einem Programm unmöglich zusammenzufassen“, meint daher Schüpany, der heute nicht weniger als 130 aktiven Sportlerinnen und Sportlern übersteht. „Ein beinahe ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Mitgliedern spiegelt das chinesische Yin und Yang wider.“