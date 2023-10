Auch Mensur Suljovic kommt: Spitzendart in Zwettl

Zu einem besonderen Leckerbissen für Dartfans kommt es am Samstag in Zwettl. Da gibt sich im Schauraum des Autohaus Berger die heimische Dart-Elite bei den 1. Zwettler Dart Open die Klinke in die Hand. Neben einigen Bewerben für Amateurspieler gibt es als Besonderheit am Abend auch ein Profiturnier.

Nicht nur österreichische Top-Spieler wie Mensur Suljović, Christian Kallinger oder Jürgen Perz haben sich angekündigt, auch der aktuell beste E-Dartsspieler Bors Krčmar wird beim Hauptbewerb ab 19 Uhr dabei sein. „Wir wollten in Zwettl ein großes Dartturnier auf die Beine stellen“, erklärt Alexander Leutgeb, der das Event mit Thomas Berger auf die Beine gestellt hat. „Thomas Berger hatte Kontakt zu Suljovic. Der war sofort bereit, zu kommen, hat auch gesagt, er nimmt einige andere Profis mit.“

Über die offenen Bewerbe ab 11 Uhr (Herren-Einzel d.o.; 13 Uhr Damen-Einzel d.o.; 14 Uhr 501 m.o. für Bezirks- und Gebietsliga-Spieler; 15 Uhr Doppel 501 m.o.) können sich auch Hobbyspieler aus dem Waldviertel für den Profibewerb qualifizieren und sich mit den Stars duellieren.

76 Spieler hatten sich am Montagnachmittag insgesamt bereits angemeldet - „von Siegendorf bis Salzburg“, informierte Turnierleiter Ewald Fessl, den der große Zuspruch freut. „Dabei ist der Zeitpunkt heuer mitten unter der Saison gar nicht so ideal. Es ging aber nicht anders.“ Teilnehmerbegrenzung gibt es keine, Starterplätze gibt es also noch genug. Anmeldung und Infos bei shop.eventjet.at/zwettl oder ewald.fessl@aon.at