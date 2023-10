Zwettler Dart-Premiere war ein voller Erfolg: Sieg an Mensur Suljovic

Wo sonst Autos das Bild prägen, waren jede Menge Dart-Automaten aufgebaut. Im Schauraum des Autohauses Berger flogen am Samstag die Dart-Pfeile. 180 Teilnehmer waren insgesamt bei den verschiedenen Bewerben der 1. Zwettler Dart Open, organisiert von Thomas Berger und Alexander Leutgeb gemeinsam mit dem Waldviertler Dartclub Zwettl, am Start und machten die Premiere zu einem vollen Erfolg.

Großer Höhepunkt war der Hauptbewerb, zu dem die Veranstalter auch etliche Profispieler begrüßten. Prominentester Name war Österreichs Top-Spieler Mensur Suljovic, der auch etliche Kollegen wie Boris Krcmar oder Christian Kallinger mit ins Waldviertel nahm. Zusätzlich konnten sich auch Amateurspieler über die Einzelbewerbe am Nachmittag für das Abendturnier qualifizieren.

Im Match um die vorderen Plätze setzten sich die Profis aber klar durch. Ganz vorne stand wenig überraschend der dreifache WM-Teilnehmer „The Gentle“ Suljovic. Er gewann deutlich vor Boris Krcmar und Christian Kallinger. Auch im Doppel führte an Suljovic, der gemeinsam mit Patrick Tringler antrat, kein Weg vorbei. Rang zwei ging an Krcmar/Bozo Bagaric, Rang drei an Dominik Sonnberger und Jan Kraus.

Bereits am Nachmittag standen Einzel-Bewerbe für Damen und Herren auf dem Programm sowie ein Bewerb für Bezirks- und Gebietsliga-Spieler. Hier setzte sich Andreas Palmanshofer vor Daniel Kurovsky ud Michael Mahrer durch. Das Herren-Einzel gewann Sabrina Lintner vor Cvijeta Crnokrak und Doris Stillner. Bei den Herren siegte Daniel Pruckner vor Pero Ljubic und Franz Schrammel.