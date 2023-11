Ottenschlager Sportlehrer holten EM-Medaillen in Kroatien

An der Mittelschule Ottenschlag unterrichtet jetzt eine Europameisterin und ein Vize-Europameister. Monika und Sebastian Grill, seit September Sportlehrer in Ottenschlag, vertraten Österreich bei der Dodgeball-Europameisterschaft im kroatischen Osijek - und kamen hochdekoriert wieder nach Hause. Monika Grill wurde Europameisterin mit der Mixed-Mannschaft, holte mit dem Damen-Team Silber. Ebenfalls Silber holte Sebastian Grill mit dem Herren-Team.

54 Teams (Mixed, Women, Men) aus 19 Ländern kämpften bei der EM in Kroatien um Gold, Silber und Bronze. Die Gruppenphase überstanden die österreichischen Damen und Herren und das Mixed Team in allen Bewerben ungeschlagen. Auch in der K.o.-Phase gingen die Österreicher jeweils als Sieger vom Platz. Im ersten Finalspiel fixierte das Mixed Team Austria mit Monika Grill gleich den Europameistertitel. Anschließend mussten sich die Damen mit Monika Grill den Engländerinnen und die Herren mit Sebastian Grill den Nordiren geschlagen geben.

Taktischer und intensiver als Völkerball

Dodgeball wird in Österreich auch „Völkerball 2.0“ genannt. Jedoch ist es um einiges taktischer und intensiver, da mit fünf Bällen gleichzeitig gespielt wird. Ein Team besteht aus sechs Feldspielern und drei Retrievern, die Bälle außerhalb des Spielfeldes wieder ins Feld bringen. Ziel ist es, das gegnerische Team innerhalb der Satz-Zeit von drei 3 Minuten „abzuwerfen“ (= abzuschießen) oder „rauszufangen“ (fängt ein Spieler einen Ball, darf ein Mitspieler wieder rein).

Wurde ein Spieler getroffen oder sein Ball gefangen, muss dieser in die Out-Box. Jene Mannschaft, die nach den drei Minuten noch mehr Spieler am Feld hat oder die Gegner komplett abgeschossen hat, erhält zwei Punkte. Bei einem Unentschieden (gleich viele Spieler am Feld) gibt es eine Punkteteilung. Ein Spiel dauert zweimal 20 Minuten. Sieger ist schließlich das Team mit den meisten Punkten.

Teilnahme an vielen internationalen Turnieren

Sebastian und Monika Grill sind durch einen Freund zu diesem Sport gekommen. Sie hatten sich 2015 bei einem lustigen Universitäts-Turnier, der „Dodgeball Mania“, angemeldet. Wegen ihres guten Abschneidens wurden sie gleich zum Nationalteam-Training eingeladen. Ab diesem Zeitpunkt blieben sie dem Sport treu. Das erste internationales Turnier bestritten die beiden 2015 bei der EM in Belfast.

Seither nahmen sie an vielen internationalen Turnieren teil, wie auch 2018 an der Weltmeisterschaft in New York mit Österreichs Herrenteam als Weltmeister und dem Damenteam als Vizeweltmeister. Bei der WM in Kanada 2022 wurde Österreichs Damenteam und das Mixed Team Weltmeister, das Herrenteam Vizeweltmeister. Monika und Sebastian Grill können nun ihr Know-how seit September auch im Sportunterricht an der MS Ottenschlag einbringen.

Weltmeisterschaft 2024 in Graz

Vom 11. bis 17. August 2024 veranstaltet Dodgeball Austria die Weltmeisterschaften in Graz. Rund 100 Teams, 1.000 Athleten und noch einmal so viele Betreuer und Zuschauer werden dieses Event zum größten in der Geschichte des Dodgeball-Sports machen. Dodgeball Austria ist dank guter Arbeit in den Schulen und Universitäten sowie lustigen Fun Sport Events mittlerweile ein Trendsetter.

Auch für Nachwuchs in den Schulen ist gesorgt. Im April 2023 wurde der NÖ Schulcup in Bad Vöslau ausgetragen. Die MS Ottenschlag nahm - gut vorbereitet durch ihre Sportlehrer Gerda Weidenauer, Gerhard Schnabl und Philipp Rampetsreiter - mit drei Teams teil. Die Burschen der 4. Klasse wurden Vizelandesmeister.