Ottenschlag ist um einen Weltmeister reicher, Martinsberg um eine Vize-Weltmeisterin. Genauer gesagt gewann Sebastian Grill mit dem österreichischen Nationalteam die Weltmeisterschaft im Dodgeball in New York City, Freundin Monika Böhm holte mit den Damen Silber. Im Mixed-Bewerb belegten Österreichs Weltenbummler den starken dritten Platz.

Über EM in Schottland für New York qualifiziert

Wie kommen die beiden Lehramtsstudenten – selbstverständlich studieren beide auch Sport – aus dem Bezirk Zwettl zu einem Trend, der bislang eher in den Staaten beheimatet war? „Zum Dodgeball sind wir durch einen guten Freund gekommen“, erklärt der 26-jährige Grill. „Da uns diese Sportart viel Spaß gemacht hat, sind wir dabei geblieben. Wir beide spielen im Verein Vienna State Spartans.“

Dodgeball erinnert stark an das hierzulande allseits bekannte Völkerball, wird jedoch mit drei Bällen gespielt und dauert maximal vier Minuten pro Spiel.

Dadurch kommt für die Zuschauer überaus selten Langeweile auf. Seit fünf Jahren stellt die Austrian Dodgeball Association das Nationalteam, das bereits an zahlreichen Endrunden teilnahm. „Das erste Mal international gespielt haben wir bei der EM 2015 in Belfast“, so Grill. „Bei der EM 2017 in Schottland haben wir uns für die heurige WM im Madison Square Garden in New York City qualifiziert.“

An eineinhalb Tagen traten dort 15 Nationen gegeneinander an. Nach insgesamt sechs Spielen standen Österreichs Herren Malaysien und die Damen England im Finale gegenüber. „Das Mixed im Halbfinale haben wir unglücklich gegen Schottland verloren“, erzählt Grill. Das Spiel um Platz drei gegen Australien wurde jedoch gewonnen.

Nach der erfolgreichen WM ist vor der EM in Italien, die bereits im Oktober beginnt. Für Geburtstagskind Grill und die zwei Jahre jüngere Böhm ist jetzt aber Ausspannen in Miami angesagt. „Nach diesen anstrengenden Tagen machen viele Spieler Urlaub an der Ostküste, bevor die Vorbereitungen beginnen.“