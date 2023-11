Der Startschuss für die Zwettler Hurricanes rückt näher

In Zwettl bricht die Eiszeit wieder an. Die Zwettler Hurricanes stecken bereits mitten in der Vorbereitung für die neue Saison in der 2. Landesliga, die Mitte November los geht. Dabei wollen sie an die vorige Saison anknüpfen, in der die Hurricanes schon eine Hand am Meisterpokal hatten, diesen aber letztlich im witterungsbedingt in einem Spiel ausgetragenen Finale nach zweimaliger Führung doch den Stock City Oilers überlassen mussten.

Die Vorbereitung läuft bislang gut, aber mangels Eis im Waldviertel auch schwierig. Die Hurricanes trainieren mal in der Eishalle in St. Pölten, dann in Krems. „Wir nutzen jede Eiszeit, die wir bekommen können“, sagt Kuchelbacher. „Über den Sommer konnten einige Spieler ein paar Mal in St. Pölten mittrainieren. Der Großteil der Mannschaft ist aber erst seit Kurzem wieder auf Eis, muss sich erst wieder zusammenspielen. Bis jetzt schaut das aber sehr gut aus.“

Das erste Vorbereitungsspiel bestritten die Zwettler vor einem Monat gegen den Wiener Drittligisten EHC United, unterlag nach guter Vorstellung nur 5:9. Am Sonntag matchten sich die Hurricanes mit den Hawks St. Pölten, lieferten dabei aber nicht die beste Leistung ab. „Eine hohe Niederlage“, blieb Kuchelbacher diesbezüglich einsilbig.

Den letzten Feinschliff holt sich die Mannschaft jetzt am Wochenende beim Trainingslager in Graz. Drei Tage stehen in der Halle Trainingseinheiten und Teambuilding auf dem Programm, zudem wird gegen ein Grazer Team getestet. „22 Spieler haben sich angemeldet, das ist fast der gesamte Kader. Da wird ordentlich 'was weitergehen“, ist Kuchelbacher überzeugt.

An der Mannschaft hat sich im Vergleich zur Vorsaison kaum etwas verändert. Alle Spieler blieben an Bord, wodurch weiter quasi eine Waldviertel-Auswahl auflaufen wird. Dazu ist das Team an einigen Positionen sogar noch gewachsen. „Wir sind sehr gut aufgestellt. Ich bin überzeugt, dass das wieder eine gute Saison werden kann“, sagt Kuchelbacher, dem die Vorsaison noch immer etwas nachhängt. Zwettl stand erstmals seit vielen Jahren wieder im Finale, konnte das Heimspiel gegen Stockerau witterungsbedingt aber nicht mehr austragen, wurde letztlich Zweiter. „Allein schon für die vielen Zuschauer wäre das ein richtiges Highlight geworden“, sagt Kuchelbacher. „Ich hoffe, sie unterstützen uns auch heuer wieder so gut.“

Ob es dann wieder für das Titelrennen reicht, lässt sich derzeit noch schwer abschätzen. Mit Eisenstadt und Tulln II sind zwei neue Teams zur 2. Landesliga gestoßen, wodurch jetzt sieben Mannschaften um den Titel kämpfen. „Besonders Eisenstadt ist sicher ein starker Gegner“, mutmaßt Kuchelbacher. „Aber ich schätze, es wird noch einmal ausgeglichener. Wir wollen auf jeden Fall eine gute Rolle spielen.“

Ein bisschen Sorgenfalten bereitet Eismeister Kuchelbacher noch das Eis selbst. Die Anlage in Zwettl wurde zwar über den Sommer für mehr als 100.000 Euro auf Vordermann gebracht, die schwarzen Kühlmatten nach 21 Jahren gegen neue in weißer Farbe getauscht, zudem die Hauptleitungen für die Kühlung der 1.800 m² großen Eisfläche erneuert. Allerdings waren die Temperaturen bislang alles andere als winterlich. „Es wird immer später kalt und dann auch weniger kalt“, sagt Kuchelbacher. „Wir können nur abwarten. Ende nächster Woche soll es laut Wettervorhersagen kälter werden.“ Das würde noch mit dem für Mitte November geplanten Eislauf-Saisonstart zusammenpassen. Mindestens fünf bis sechs Grad bräuchte es für einige Tage, um eine Eisschicht erzeugen zu können.

Das erste Heimspiel in Zwettl ist für 25. November gegen die Tulln Hummels II geplant. Am Wochenende davor starten die Hurricanes auswärts in die Saison - mit zwei Spielen: Freitag in Stockerau, Samstag in Krems. Kuchelbacher: „Das wird gleich ein ordentlicher Einstieg gegen zwei starke Gegner, noch dazu an zwei aufeinanderfolgenden Tagen...“