Er könne sich an keinen vergleichbaren Heimerfolg erinnern, erklärte Karl Kuchelbacher nach dem Erdrutschsieg gegen die Eisbären. „Sie waren schon sehr ersatzgeschwächt, nur mit neun Leuten da. Aber das liegt am Ende auch in ihrer Hand“, so der Obmann.

Sascha Scharizer eröffnete das Spiel in der achten Minute, am Ende des ersten Drittels stand es durch ein Doppelpack von Mathias Wick (2) und Tore von Patrick Backknecht-Deutsch und Patrick Kern 5:0.

Junge Zwettler kamen zu ihrer Einsatzzeit

Im zweiten Drittel stellte man von zwei auf drei Linien um, erklärte Kapitän David Schierhuber, um jüngeren Spielern Einsatzzeit zu ermöglichen. An der heimischen Dominanz änderte das nichts, im Gegenteil: Zwettl führte nach zwei Dritteln bereits mit 11:1. „Die Mannschaft hat weiter Gas gegeben, das war nach dem 2:9 im ersten Spiel wichtig für die Tordifferenz im direkten Duell“, so Kuchelbacher.

Im letzten Drittel schraubte Patrick Kern seine Ausbeute an diesem Abend auf sechs Treffer hoch – Endstand 15:2. „Das tut einmal gut. Für die Zuschauer war es ein richtig schönes und für uns ein angenehmes Spiel. Da darf man auch mal stolz sein“, so Kuchelbacher. Im letzten Spiel des Jahres trifft man auswärts auf Stockerau II. „Alles rückt näher zusammen, wir sind jetzt wieder voll dabei. Ich hoffe auf einen Sieg, dann hätten wir uns vorne etabliert. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Fans.“