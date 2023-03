Freude auch als Vizemeister für die Zwettler Hurricanes groß

Werbung

Den Meisterpokal schon zum Greifen nahe, mussten ihn die Zwettler Hurricanes letztlich doch den Stock City Oilers überlassen. Das nach der Absage von Zwettl in einem Spiel ausgetragene Finale ging nach zweimaliger Zwettler Führung an die Stockerauer, die es mit großer Anstrengung geschafft hatten, trotz warmer Temperaturen bis Mitte voriger Woche das Eis auf ihrem Heimplatz zu erhalten – respektive es neu aufzubauen, denn eigentlich war es wie in Zwettl schon praktisch weg.

„Sie wollten das Spiel unbedingt durchziehen, haben es auch geschafft. Die Bedingungen waren gut“, sagte Hurricanes-Verteidiger Benjamin Lintner. Dass sie ums witterungsbedingt ums Heimspiel gefallen sind, schmerzte die Braustädter allerdings noch immer. „Wenn wir da gewinnen, wer weiß wie es dann beim Rückspiel wird… Aber im Endeffekt ist jeder froh, dass es überhaupt noch ein Finale gegeben hat. Und dann ist es auch besser so, als wir hätten in eine Halle gemusst, wo dann gar kein Verein etwas davon gehabt hätte.“

Aus sportlicher Sicht hatten die Hurricanes zu Beginn der Partie sehr viel davon. Jürgen Wais brachte die Zwettler im ersten Drittel in Führung, im zweiten Abschnitt traf Daniel Neubauer nach zwischenzeitlichem Ausgleich zum 2:1. „Da hat es gut ausgesehen“, sprach Lintner von einer Partie auf Augenhöhe. Einmal mehr ließen sich die Zwettler aber von der ruppiger werdenden Partie anstecken. „Wenn du nie vollzählig auf dem Feld bist, wird‘s schwierig so ein Spiel zu halten“, seufzte Lintner. Noch im zweiten Drittel gingen die Stockerauer erstmals in Führung, ließen sich im Schlussabschnitt die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

„Dass wir seit eineinhalb Wochen nicht mehr trainieren konnten, war sicher kein Vorteil“, sagt Lintner. „Klar ist es schade, das Finale verloren zu haben. Allerdings ist das alles auch Jammern auf hohem Niveau. Dass wir eine gesamte Saison so viele Feldspieler zur Verfügung haben, in so einen Lauf kommen, dass wir einmal vorne mitspielen können – das war schon ein Erfolg.“

Ein Erfolg war auch die Einführung der Landesliga 2, die in ihrer ersten Saison mit viel Spannung zu überzeugen wusste. „Die Teams waren sehr eng beisammen, jeder hatte gegen jeden Chancen“, der hofft, dass es diese Liga weiterhin geben wird. Die Hurricanes wollen jedenfalls weitermachen. Das Trainingslager für November ist bereits geplant.“